UPE abre inscrição para seleção pública simplificada nesta quarta (19)

Serão selecionadas 55 profissionais técnicos em administração, com carga horário de 30 horas semanais

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/11/2025 às 07:32

Entre os mais de 70 mil inscritos, 34.324 irão realizar o SSA1, 21.659 participarão do SSA2 e 14.416 concorrerão às 1.810 vagas, distribuídas em 58 cursos da UPE, pelo SSA3. (Foto: Divulgação / UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) abre inscrições nesta quarta-feira (19) para a seleção pública simplificada, visando a contratação de 55 técnicos administrativos.

Conforme o edital, a remuneração é de R$ 1.518,00, com a carga horária de 30 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de dezembro, no site da universidade.

O edital especifica a área de atuação para os novos cargos: reitoria da UPE e nos campi Santo Amaro, Benfica, no Recife, Mata Norte, Mata Sul, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por elaborar relatórios periódicos para subsidiar estatísticas e planejamento, realizar pesquisas para subsidiar estudos sobre programas de racionalização administrativa, redigir documentos, prestar suporte às atividades acadêmicas e de gestão, além de outras atividades.

A seleção pública simplificada é composta por etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, de avaliação curricular.

O edital também informa que a contratação temporária terá duração de até 12 meses, renováveis por igual período, até o prazo máximo de seis anos, observados os prazos da Lei 14.547/2011. Ainda segundo o documento, o resultado da seleção simplificada será divulgado no dia 24 de fevereiro.

 

contratacao , de , E , edital , Pará , Pernambuco , profissionais
