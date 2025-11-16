ENEM 2025: Segundo dia tem 3,3 milhões de participantes e mantém taxa de 70% de presença

Com 70% de presença, taxa similar a de 2024, exame utilizou 12 mil locais de prova e 165 mil salas

Recife, PE, 16/11/2025 - ENEM 2025 - Imagens da movimentação no ENEM 2025 na Universidade Católica de Pernambuco na região central do Recife(PE). ( Rafael Vieira)

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi aplicado neste domingo para aproximadamente 3,3 milhões de participantes, marcando a reta final do maior vestibular do país. O número corresponde a 70% dos inscritos totais, sendo equivalente a 2024. Entre os candidatos que haviam feito a prova no primeiro domingo, 144 mil faltaram a este segundo dia.

Durante cinco horas de prova, os participantes enfrentaram 90 questões divididas igualmente entre Ciências da Natureza, com suas disciplinas de química, física e biologia, e Matemática

O cronograma do dia seguiu o horário oficial de Brasília. Os portões foram abertos ao meio-dia e fecharam pontualmente às 13h. A aplicação das provas teve início às 13h30 e se estendeu até as 18h30, encerrando meia hora mais cedo que o primeiro domingo de prova.

Entre os assuntos que ganharam destaque na prova de Ciências da Natureza nesta edição, os estudantes encontraram assuntos contemporâneos, como a produção de vacinas e o descarte de hormônios sexuais.

Outros temas relevantes incluíram as mudanças climáticas e seus impactos ambientais, além da análise da velocidade do corredor Usain Bolt para explorar conceitos de física.

Já em Matemática, a avaliação se caracterizou pela contextualização e pela diversidade de temas, sem grandes surpresas em seu formato. Entre os exemplos que se destacaram, a prova utilizou o cálculo do custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para aplicar operações matemáticas a uma situação financeira do cotidiano jovem.

Dados preliminares

Com base em dados preliminares divulgados pelo Ministério da Educação, o Enem 2025 mobilizou 3,3 milhões de candidatos neste segundo dia. O exame registrou taxa de presença de 70%, percentual equivalente ao observado em 2024, e alcançou 1.805 municípios brasileiros por meio de mais de 12 mil locais de prova e 165 mil salas.

Cerca 1.700 participantes foram eliminados em todo o país, com zero ocorrências de tentativas de fraude com dispositivos eletrônicos durante as provas. Os dados consolidados serão divulgados nesta segunda-feira (17).