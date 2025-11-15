Homem é baleado na praia de Boa Viagem e morre no hospital

Vítima chegou a ser transferida para unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos

Polícia Militar de São Paulo (Foto: Divulgação/PM SP)

Um homem foi baleado na tarde deste sábado (15) na areia da Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Policiais militares foram os primeiros a socorrer a vítima, que havia sido atingida por disparos de arma de fogo.

A vítima foi levada ainda com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira. No entanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito na unidade hospitalar. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.

O crime aconteceu em um trecho de areia da praia, nas proximidades da Padaria Boa Viagem. Informações preliminares indicam que um suspeito teria se aproximado por trás da vítima para efetuar os disparos antes de fugir.

Vídeos feitos no local mostram a presença de populares e curiosos no entorno da área. As imagens também registram o momento em que agentes policiais realizam a remoção do corpo.

