Polícia prende suspeito do assassinato da menina Yasmin em Carnaíba

Edson Antônio da Silva, o "Tripa", de 38 anos, foi encaminhado à custódia. Ele era um dos quatro investigados

Yasmim tinha 6 anos e foi vista por câmeras de segurança antes de desaparecer ) (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, neste sábado (15), a prisão de um homem suspeito de envolvimento no assassinato da menina Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos, ocorrido no distrito de Carnaíba, no Sertão do estado.

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, através da 18ª Delegacia de Carnaíba, a Polícia Civil confirmou que o mandado de prisão foi cumprido e o suspeito, após os procedimentos administrativos, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando agora à disposição da Justiça. O texto ainda esclarece que outras detalhes sobre as investigações serão repassados "em momento oportuno".

Segundo informações extraoficiais, o suspeito é Edson Antônio da Silva, de 38 anos, conhecido como "Tripa". Inicialmente, a polícia havia informado a apuração envolvendo adolescentes e um adulto suspeitos.

Relembre o caso

Yasmin desapareceu em 5 de outubro, por volta das 20h30, quando foi vista pela última vez usando uniforme escolar vermelho em um evento de som automotivo.

Imagens de câmeras de segurança registraram a menina pouco antes do sumiço, conversando com um menino de mesma idade em frente a uma residência. Seu corpo foi localizado no dia 6, nas proximidades de onde morava.