Motorista passa mal e ônibus bate em poste no Recife; vídeo

Nas imagens, um poste de luz aparece quebrado e inclinado sobre a parte frontal do veículo

Um ônibus bateu em um poste no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Um ônibus colidiu contra um poste por volta das 10h deste sábado (15), no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. De acordo com a empresa Globo, que opera a linha Vasco da Gama/Cruz Cabugá, o motorista teria passado mal. Ninguém ficou ferido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o carro ocupando ambas as faixas da ladeira do Alto do Eucalipto. O poste de luz aparece quebrado e inclinado sobre a parte frontal do veículo, com uma grande quantidade de fios e cabos pendurados ao redor e na lateral do ônibus.

A suspeita é que o mal-estar do condutor tenha causado a perda de controle. Ele foi socorrido por populares e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta.

Até a publicação desta matéria, a empresa Globo informou que o veículo ainda está no local, aguardando a Neoenergia, para iniciar a remoção do ônibus.

A Neoenergia foi procurada, mas não se posicionou até o momento.

