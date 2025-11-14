Polícia Federal anuncia nova superintendente do Estado

A delegada passa a comandar a estrutura da PF em Pernambuco, responsável por investigações de alta complexidade, ações de combate ao crime organizado, delitos financeiros e operações de segurança institucional

Polícia Federal (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Delegada de Polícia Federal Adriana Albuquerque de Vasconcelos foi oficialmente designada pelo Governo Lula para assumir o cargo de Superintendente Regional da Polícia Federal em Pernambuco, conforme portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Diario Oficial da União. A nomeação marca uma mudança na chefia regional da PF no Estado, após a dispensa do delegado Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, que ocupava a função.



A designação de Adriana Albuquerque consta na Portaria SE/MJSP nº 1.689/2025, foi assinadapelo secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto. A delegada passa a comandar a estrutura da PF em Pernambuco, responsável por investigações de alta complexidade, ações de combate ao crime organizado, delitos financeiros e operações de segurança institucional.



A data da posse e a composição da nova equipe de gestão ainda serão divulgadas pela Superintendência da PF em Pernambuco. Segundo informações, Pádua assumirá um cargo no exterior.