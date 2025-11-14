Cabo do Corpo de Bombeiros morre durante curso de mergulho da corporação

Cabo Firmino sofreu um mal súbito durante o curso, foi socorrido para UPA do Curado e, depois, para o Hospital da Restauração, onde foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu

Corpo de Bombeiros de Pernambuco divulgou nota lamentado o falecimento do cabo (DIVULGAÇÃO/SDS)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou, nesta sexta-feira (14), o falecimento do Cabo Danilo Firmino da Silva, militar lotado no 2º Grupamento de Bombeiros (GB) de Caruaru. Ele sofreu um mal súbito durante a 15° edição do Curso de Mergulho Autônomo (CMAut).

Conforme nota oficial dos Bombeiros, o fato aconteceu durante uma das etapas do curso. O militar foi socorrido pelas equipes de prevenção e instrutores presentes no local, que prestaram os primeiros atendimentos de emergência. Em seguida, levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado.

Devido à gravidade do quadro, o bombeiro foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), onde foi submetido a um procedimento cirúrgico de emergência. “Apesar do rápido socorro e de todos os esforços da equipe médica”, diz a nota, “o Cabo Danilo Firmino da Silva não resistiu e veio a óbito.”

O CBMPE comunicou que todos os participantes do curso são submetidos a exames físicos e clínicos preliminares, seguindo o protocolo padrão.

A corporação informou ainda que as circunstâncias exatas do mal súbito e do falecimento serão analisadas por meio de protocolos internos de investigação.

“Neste momento de luto, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco reforça seu compromisso em prestar todo o apoio necessário e irrestrito à família do Cabo Firmino, assegurando o acompanhamento, suporte e o cuidado que a situação exige.”