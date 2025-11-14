Feriado da Proclamação da República: confira a programação e o que abre e fecha dos serviços do Recife

Recife celebra a Proclamação da República com atrações culturais, opções de lazer e esquema especial de serviços públicos

Este sábado (15) é o feriado nacional da Proclamação da República. A Prefeitura do Recife preparou uma programação cultural para celebrar a data e publicou um guia sobre os serviços oferecidos à população, o que abre e o que fecha.

Confira:

Cultura

O Paço do Frevo estará de portas abertas, das 11h às 18h, oferecendo um passeio pelo patrimônio imaterial e cultural do Brasil e da humanidade. O museu fica na Praça do Arsenal.

No Teatro do Parque, na Boa Vista, vai ter show de Ortinho, com a participação da artista Maria Alcina, a partir das 19h30. Ingressos à venda no Sympla.

Os demais equipamentos culturais mantidos pelo poder público municipal estarão fechados.

Turismo e lazer

Tanto a Ciclofaixa de Turismo e Lazer, das 7h às 16h, quanto o Corredor Recife de Esporte e Lazer, das 4h às 7h30, estarão disponíveis para a população.

No domingo, a Ciclofaixa não estará montada devido à realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Saúde

Conforme a prefeitura do Recife, funcionarão 24 horas as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e os hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas.

O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.

Haverá plantão no Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do Whatsapp 3355-7712.

Também acontecerá mais uma edição PrEPara a Prevenção!, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento.

Será das 8h às 16h, no SAE da Policlínica Gouveia de Barros (que está funcionando temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira – Rua do Pombal, 115, Santo Amaro).

A Prefeitura informa também que haverá postos abertos para quem quiser se vacinar contra Covid-19, Influenza e atualizar a caderneta de vacinação nos shoppings Boa Vista, das 9h às 19h, RioMar, das 9h às 19h e Recife, das 9h às 19h, além da Associação ACB, em Nova Descoberta, das 8h às 15h.

Já na ação Viva Centro, no Pátio do Livramento, serão ofertados multivacinação e imunização contra Influenza, das 9h às 15h.

Assistência social e combate à fome

Também funcionarão os serviços essenciais da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome. Estarão abertos os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Rede Compaz e Bibliotecas da Paz

A Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz informam que as unidades estarão fechadas no sábado (15).

Esportes

Todas as unidades da Academias Recife estarão fechadas.

Mercados e feiras

As feiras livres e os mercados públicos da cidade funcionarão em horário reduzido, das 6h às 13h. As praças de alimentação, no entanto, permanecerão abertas após esse horário.