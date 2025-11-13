IF Sertão-PE inaugura refeitório estudantil no Campus Floresta

IF Sertão recebe novo refeitório (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) inaugura, nesta sexta-feira (14), o refeitório estudantil do Campus Floresta. O espaço tem capacidade para oferecer até 535 refeições diárias, somando lanches e almoço, nos dias de maior demanda. As refeições serão distribuídas gratuitamente aos estudantes, por meio de recursos da assistência estudantil.

Segundo a instituição, o refeitório foi viabilizado a partir de parcerias entre o Governo Federal e a comunidade acadêmica do IF Sertão-PE. Entre os aportes financeiros, está uma emenda parlamentar de R$ 200 mil destinada pelo deputado Carlos Veras, que participará da cerimônia de inauguração ao lado da reitoria, servidores, estudantes e representantes locais.

O parlamentar afirmou que a iniciativa está integrada às ações federais voltadas à educação. “Nosso mandato está alinhado com a Política de Educação do presidente Lula. A construção deste refeitório é mais uma conquista para fortalecer a permanência estudantil. Com alimentação digna, os jovens do Sertão podem estudar com tranquilidade e garantir qualificação e uma profissão.”