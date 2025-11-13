Governo do estado anuncia a construção de 492 habitacionais em Pernambuco

Serão construídos quatro habitacionais no estado, sendo três na Região Metropolitana do Recife e um no Agreste

Serão construídas 492 moradias populares na Região Metropolitana do Recife e no Agreste do estado (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (13), a construção de quatro conjuntos habitacionais no estado. Ao todo, serão construídas 492 moradias populares na Região Metropolitana do Recife e no Agreste que, juntas, vão beneficiar cerca de 500 famílias.

A iniciativa é resultado da parceria entre o governo federal, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, e do governo do estado, com o programa Morar Bem.

Durante a cerimônia de anúncio, foi assinada a ordem de serviço para início das obras dos quatro empreendimentos: Residencial Presente de Deus, em Água Fria, na Zona Norte do Recife;

Habitacional Adelmo Araújo, em Peixinhos, Zona Norte do Recife; e Residencial Onildo Romão, em Santo Amaro, área central do Recife. Já no Agreste do estado, será construído o Conjunto Habitacional Fábio Aragão, no município de Santa Cruz do Capibaribe.

A governadora do estado, Raquel Lyra, detalhou como foi feita a divisão dos investimentos nos empreendimentos. “São R$ 80 milhões do governo federal. O governo do estado entrou nos três empreendimentos do Recife com a doação do terreno, com as obras da Compesa, saneamento, de acesso à água e na coordenação do nosso grupo de trabalho, através dos Bombeiros, da CPRH, junto às prefeituras, para que a gente possa fazer os licenciamentos. Além de garantir o apoio técnico necessário por meio da Companhia de Habitação para que essas casas possam ser entregues o mais rápido possível”, disse.

A governadora também garantiu que o estado vai trabalhar para agilizar o prazo de entrega das moradias. De acordo com o contrato assinado com a Caixa Econômica Federal, esse prazo é de 18 meses.

A secretária de Desenvolvimento Urbano, Simone Nunes, destacou a importância desses habitacionais para a população. “Aqui, estamos falando de pessoas que não tem condições de pagar o aluguel, que moram em ocupações, em locais precários e que vão poder morar nessas casas com dignidade”, disse.

Simone também reforçou que essa atuação do governo do estado vem sendo construída por meio do diálogo com os movimentos sociais. “Estamos hoje aqui com uma entidade, que está construindo para movimentos diversos, para o MTST Brasil, mas também para movimentos que compõem a frente popular. A gente tem dialogado com todos os movimentos. Nós temos cerca de 11 terrenos que já foram selecionados pelo Ministério da Cidade, que foram doados pelo governo do estado. Esse aqui é só um passo em direção ao combate ao déficit habitacional”, disse.

Também participaram do anúncio da construção dos habitacionais, o deputado João Paulo, o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira e o superintendente da Caixa Econômica Federal, Marcelo Maia. Além de representantes de movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

