Assinada ordem de serviço para segunda etapa que vai triplicar o Parque da Tamarineira

Ampliação do Parque da Tamarineira (Rafael Vieira/DP Foto)

A segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, deve ficar pronta em seis meses. A ordem de serviço do início das obras foi assinada pelo Prefeito da capital, João Campos (PSB), nesta quarta (13).

O projeto prevê a triplicação da área do parque, contando com uma nova entrada pela Avenida Norte, além de um espaço com 86% de solo natural preservado, e cerca de 400 árvores e palmeiras plantadas na nova área. “É uma conquista para a cidade. Aqui é uma área que parece uma floresta em um coração urbano. A principal entrada vai ser feita pela Avenida Norte, vamos garantir que as pessoas acessem por aqui”, adiantou o prefeito.

“Essa etapa vai ser muito naturalizada, com menos intervenção de obra física de pedra e cal, e terá elementos mais naturais, jardins filtrantes, caminhos de solo natural, para poder preservar tudo isso. Num espaço como esse a gente garante o convívio das pessoas”, complementou.

Na nova etapa, o parque também terá núcleos regenerativos e espaço para plantar espécies nativas, para promover a restauração ecológica e a biodiversidade. Além disso, haverá uma grande passarela que atravessa o parque, de um lado a outro. A Mata da Tamarineira ainda vai ganhar pista de cooper, anfiteatro, mobiliário e brinquedos de madeira, mesos de piquenique e redário.

“Esse momento é de organizar a drenagem, vamos ter caixa de retenção, jardim filtrante para garantir que o que chova fique por aqui”, detalhou o vice-prefeito Victor Marques, responsável pela obra. “Logo a gente dá início às novas etapas. É uma obra que vai andar rápido, estamos no melhor momento para fazer a obra, o verão”.

Sobre o Parque

Situado nas proximidades das Avenidas Norte, Rosa e Silva e da Rua Cônego Barata, o antigo terreno do Sítio da Tamarineira, onde fica o Hospital Ulisses Pernambucano, na Zona Norte do Recife, foi cedido em 2023 pela Santa Casa de Misericórdia à Prefeitura do Recife, após uma permuta por uma área próxima ao Parque Aeroclube, no Pina, Zona Sul da Cidade.

A primeira etapa do Parque foi inaugurada em julho de 2024. Após a finalização das obras, o parque deve totalizar uma área equivalente a 10 campos de futebol, sendo a segunda maior área verde da cidade.

A parte do Parque que já funciona disponibiliza equipamentos de lazer, exercícios físicos, de convívio e contemplação da cidade para muitas pessoas da região.

É o caso da fisioterapeuta Carolina Guedes, de 39 anos, que mora no Bairro da Tamarineira. Ela contou ao Diario que frequenta o espaço todos os dias para passear com a cadelinha Mel.

“Eu e meu marido, a gente passeia com ela aqui, no Parque. Eu acho que é muito importante a preservação desses espaços, que são cada vez mais ricos de lazer para a sociedade, para as crianças, para as pessoas saírem mais das suas casas, da televisão, do computador, ficar ao ar livre”, compartilhou.

Ela disse à equipe de reportagem que vê ampliação do Parque como oportunidade de beneficiar mais pessoas.

“Acho superimportante a questão da arborização (com a ampliação), e acho que vai ser melhor porque aqui tem muita área, que o pessoal fica no piquenique, fica brincando e com a ampliação vai deixar mais livre, mais espaçado”, destacou.