Fogo Cruzado: Recife registrou 56 tiroteios em outubro de 2025

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, os bairros de Afogados e Dois Unidos, na Zona Oeste e Norte, lideram o número de ocorrências e mortes no Recife: 4 (com 3 mortos e um ferido)

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Dentro do quantitativo de 131 tiroteios contabilizados em outubro de 2025 pelo 10º relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado, 56 ocorrências foram registradas no Recife, colocando o município no topo da lista na Região Metropolitana Recife (RMR).

Esse quantitativo contabilizado na capital pernambucana resultou em 44 mortos e 31 pessoas feridas.

Em comparação com outras cidades da RMR, Recife fica na frente de Jaboatão dos Guararapes, com 20 tiroteios (16 mortos e 6 feridos); Olinda com 14 (11 mortos e 4 feridos); Cabo de Santo Agostinho, com 12 (10 mortos e 4 feridos); e São Lourenço da Mata, que fecha o lista dos cinco municípios que registraram mais tiroteio com 8 (7 mortos e 3 feridos).

Apesar do Recife contabilizar o maior quantitativo, foi no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho, que registrou mais ocorrências, com 5 tiroteios, resultando em 5 mortos e 2 feridos.

Na sequência, vem os bairros de Afogados e Dois Unidos, respectivamente localizados na Zona Oeste e Norte da capital pernambucana, com 4 ocorrências cada (3 mortos e um ferido em ambas localidades); Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, com 4 registros (um morto e 3 feridos); e Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, com 4 casos (um morto e 2 feridos).

Ao todo, segundo o Fogo Cruzado, os 131 tiroteios ou disparos de arma de fogo deixaram 161 pessoas baleadas, das quais 108 morreram e 53 ficaram feridas.

Entre os baleados, o instituto registrou duas crianças, uma morreu e uma ficou ferida; sete adolescentes, quatro morreram e três ficaram feridos; e dois idosos, um deles morreu.

Ainda segundo o Fogo Cruzado, a RMR registrou um aumento de 1.200% no número de casos de pessoas atingidas por bala perdida no 10º mês de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024. Este ano, foram mapeados pelo instituto 13 ocorrências, enquanto no ano passado foi contabilizada apenas uma.