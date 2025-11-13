PRF prende em Igarassu suspeito de cometer latrocínio em João Pessoa

O crime ocorreu no início da manhã desta quinta (13), quando um homem invadiu a granja no bairro de Gramame com a intenção de praticar um roubo

Veículo do suspeito de latrocínio foi apreendido pela PRF-PE (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (13), um homem de 24 anos suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte). O crime ocorreu horas antes no bairro de Gramame, em João Pessoa, na Paraíba.

A prisão foi realizada pela PRF de Pernambuco por volta das 6h30, no km 44 da BR-101, no município de Igarassu, Região Metropolitana do Recife, após trocas de informações entre a PRF, a Polícia Militar e a Polícia Civil da Paraíba. A integração entre os órgãos possibilitou a localização do veículo utilizado na fuga e a identificação do suspeito.

Conforme as investigações, o crime ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, quando o indivíduo invadiu a granja Rio do Sol com a intenção de praticar um roubo.

Durante a ação, o dono do local teria tentado reagir e acabou sendo esfaqueado e morto. Após o crime, o suspeito fugiu do local levando o veículo da família e pertences da residência.

No momento da abordagem, o homem conduzia um Nissan Kicks branca e não ofereceu resistência, confessando o crime aos policiais rodoviários. A arma utilizada na ação criminosa foi encontrada com ele. O suspeito foi reconhecido pela esposa da vítima previamente por fotos.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, onde permanecerá à disposição da Justiça.