MPPE oferece denúncia na Justiça Militar após conclusão de inquérito policial da denúncia de estupro no posto do BPRv do Cabo

O processo, que tramita em segredo de justiça, pode ir além da denúncia de estupro, após laudos periciais que indicaram presença de sêmen nos colchões do posto

Posto no Cabo de Santo Agostinho foi vistoriado após denúncia de estupro (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado para apurar fatos ocorridos no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e já ofereceu a denúncia na Justiça Militar. Conforme nota oficial da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o IPM tramita em segredo de justiça.

O Diario de Pernambuco teve acesso, na última quarta-feira (12), a laudos periciais realizados no posto 6 do BPRv, no Cabo, onde uma mulher teria sido abusada sexualmente, no dia 13 de outubro, após ser parada em abordagem de rotina na PE-060. Segundo denúncia feita à Corregedoria Geral, o acusado é o subtenente da PM Luciano Valério de Moura, de 49 anos.

Os laudos não apontaram indícios de materiais genéticos do oficial no alojamento masculino e sala do posto policial. No entanto, identificaram presença de sêmen e fluído feminino nos colchões que ficam nos dois ambientes do posto militar.