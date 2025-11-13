MPPE oferece denúncia na Justiça Militar após conclusão de inquérito policial da denúncia de estupro no posto do BPRv do Cabo
O processo, que tramita em segredo de justiça, pode ir além da denúncia de estupro, após laudos periciais que indicaram presença de sêmen nos colchões do posto
Publicado: 13/11/2025 às 08:53
Posto no Cabo de Santo Agostinho foi vistoriado após denúncia de estupro (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado para apurar fatos ocorridos no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e já ofereceu a denúncia na Justiça Militar. Conforme nota oficial da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o IPM tramita em segredo de justiça.
O Diario de Pernambuco teve acesso, na última quarta-feira (12), a laudos periciais realizados no posto 6 do BPRv, no Cabo, onde uma mulher teria sido abusada sexualmente, no dia 13 de outubro, após ser parada em abordagem de rotina na PE-060. Segundo denúncia feita à Corregedoria Geral, o acusado é o subtenente da PM Luciano Valério de Moura, de 49 anos.
Os laudos não apontaram indícios de materiais genéticos do oficial no alojamento masculino e sala do posto policial. No entanto, identificaram presença de sêmen e fluído feminino nos colchões que ficam nos dois ambientes do posto militar.