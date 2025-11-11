Médico pernambucano viraliza ao usar brega funk para acalmar paciente durante procedimento

Em seu perfil no Instagram, Vinícius Augusto compartilhou o momento em que perguntou para um paciente o que ele gostaria de ouvir durante a realização de um acesso venoso central

Um médico pernambucano viralizou nas redes sociais ao usar a música para dar leveza a um momento de tensão.

Em seu perfil no Instagram, Vinícius Augusto compartilhou o momento em que perguntou para um paciente o que ele gostaria de ouvir durante a realização de um acesso venoso central.

A resposta dada pelo idoso surpreendeu: ele escolheu o brega funk. Em seguida, Vinícius aparece realizando o procedimento enquanto músicas como ‘Balança’ e ‘Pode Balançar’, de MC Troia, e ‘Chapuletei’, da dupla Shevchenko e Elloco, tocam no ambiente.

“A música é uma das melhores formas de humanizar a saúde!!! Se o paciente não vai até o baile de brega funk, o brega funk vem até ele!”, escreveu o médico na legenda da publicação.

De acordo com ele, em outra ocasião, uma idosa de 94 anos pediu para escutar o cantor Wesley Safadão. “Viva a diversidade musical brasileira!”, declarou.

Publicada no último domingo (9), a postagem já conta com mais de 229 mil curtidas e milhares de comentários encantados com a tática utilizada por Vinícius.

“Isso sim é medicina humanizada, o respeito e o carinho que você teve com ele foi admirável”, escreveu uma usuária. “Muitos anos atrás, quando fui visitar meu pai na UTI, estava passando o desenho do Pica-Pau na TV e ele disse que, não sei se um médico ou enfermeiro, perguntou o que ele queria assistir. Humanizar faz TODA diferença”, contou outra.

