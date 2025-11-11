Motorista morre após carreta tombar na PE-009, derramar combustível e pegar fogo
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou na rodovia PE-009, no Complexo Industrial e Portuário de Suape, derramou combustível na pista e pegou fogo, nesta terça (11).
Publicado: 11/11/2025 às 18:52
Carreta pegou fogo e motorista morreu (Redes Sociais )
Um homem morreu, nesta terça (11), após um sinistro de trânsito envolvendo uma carreta que transportava combustíveis, no cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou na rodovia PE-009, no Complexo Industrial e Portuário de Suape, derramou combustível na pista e pegou fogo.
Ainda segundo os bombeiro, o homem que morreu dirigia a carreta.
Ainda conforme a corporação, três viaturas, sendo uma de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional, foram, enviadas ao local.
“As chamas foram debeladas e a situação encontra-se controlada”, disse o Corpo de Bombeiros.