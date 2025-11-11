° / °
Motorista morre após carreta tombar na PE-009, derramar combustível e pegar fogo

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou na rodovia PE-009, no Complexo Industrial e Portuário de Suape, derramou combustível na pista e pegou fogo, nesta terça (11).

Diario de Pernambuco

Publicado: 11/11/2025 às 18:52

Carreta pegou fogo e motorista morreu /Redes Sociais

Um homem morreu, nesta terça (11), após um sinistro de trânsito envolvendo uma carreta que transportava combustíveis, no cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou na rodovia PE-009, no Complexo Industrial e Portuário de Suape, derramou combustível na pista e pegou fogo.

Ainda segundo os bombeiro, o homem que morreu dirigia a carreta.

Ainda conforme a corporação, três viaturas, sendo uma de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional, foram, enviadas ao local.

“As chamas foram debeladas e a situação encontra-se controlada”, disse o Corpo de Bombeiros.

 

 

 

