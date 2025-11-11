Menino de 13 anos morre ao cair da Torre da Manchete, em Olinda

Torre da Manchete em Ouro Preto, Olinda (Paulo Paiva/Arquivo DP)

Um menino de 13 anos morreu ao cair da “Torre da Manchete”, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife, no final da tarde desta terça-feira (11).

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou uma viatura de resgate para atuar na ocorrência, mas o adolescente já estava sem vida quando os profissionais chegaram no local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também enviou uma equipe.

A "Torre da Manchete" em Ouro Preto, Olinda, é uma antiga torre de transmissão da extinta TV Manchete, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Ela foi construída em 1983, mas hoje está abandonada e com a estrutura prejudicada

