O artesanato que transforma a vida das mulheres da Mata Sul de Pernambuco

Criada em 2022, a ONG Associação Mãos da Mata promove capacitação artística de artesanato para mulheres da Zona Rural de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco

Mulheres da Mata Sul fazem cursos de artesanato (DIVULGAÇÃO/ASSOCIAÇÃO MÃOS DA MATA)

É no traçado dos bordados de crochê e na modelagem de vasos que mulheres da zona rural de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco, fortalecem suas autoestimas, resgatam saberes ancestrais e produzem uma nova fonte de renda sustentável para as suas famílias.

Todos esses procedimentos artísticos, que incluem ainda pinturas, macramê, e outras técnicas manuais, foram repassadas pela Associação Mãos da Mata, criada em 2022.

A iniciativa busca trazer novas perspectivas para as beneficiárias e preencher o ócio de atividades voltadas para elas próprias. Antes do projeto, as mulheres tinham apenas atividades da igreja e trabalhos domésticos como ocupação, sem nenhum tipo de produção artística.

“Após a implementação do projeto, conseguimos ver a transformação dessas mulheres, pois a arte é fantástica e tira essas mulheres da situação de vulnerabilidade e da própria depressão. Além disso, o fazer artesanal floresce nas beneficiárias um combustível de querer caminhar com as próprias pernas”, destacou a idealizadora e presidente da Mãos da Mata, Erika Arcoverde.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ela decidiu se mudar para Ribeirão, para casa de familiares, na época da pandemia da Covid-19. No início, o projeto foi mantido pela própria Erika Arcoverde.

Com o passar do tempo, a associação foi ganhando mais voluntários e investimentos de setores da construção imobiliária, fornecedores de internet e empresas de contabilidade, que proporcionaram uma ampliação do projeto.

Parcerias com a própria prefeitura da cidade e com deputado estadual da região faz com que a associação se mantenha até hoje.

Atualmente, além dos encontros que acontecem duas vezes por semana na sede da associação, na Fazenda Faco, que beneficiam dezenas de mulheres e meninas, o projeto está promovendo a Mãos da Mata Itinerante, atividade que leva aulas e matérias de confecções artísticas para 12 beneficiárias da localidade de Caxangá, também na zona rural de Ribeirão.

Apesar desse cronograma, elas têm acesso livre à sede da Associação para praticarem as atividades no momento que acharem melhor.

Segundo Erika Arcoverde, outras duas novas atividades, em parceria com a Mãos da Mata, devem ser implementadas até o fim do ano, ampliando o quantitativo de beneficiárias para 200, incluindo mulheres de outros municípios da Mata Sul.

“Gostaríamos de atender bem mais mulheres, mas a questão financeira impacta bastante. Nessa caminhada de projetos sociais, existem muitos obstáculos que precisam ser superados. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas que apoiam, que abraçam a causa, antes mesmo de se aprofundar mais no projeto”, ressaltou.

O material produzido pelas beneficiárias são comercializados em feiras e festivais da região, como a Fenearte, na qual o projeto expôs seu estande em 2022.

Parceria com o Sebrae-PE

A Associação também conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE), que conseguiu para as beneficiárias a Carteira Nacional de Artesão, documentação que permite que as mulheres do projeto possam ensinar crochê para outras pessoas.

Além disso, a própria Erika Arcoverde, com o seu marido, representam a cidade de Ribeirão no programa LIDER.

A iniciativa, que realizou semana passada o quarto fórum na região, fortalece lideranças locais, proporcionando uma série de oficinas e palestras, com abordagem em temas como desenvolvimento econômico da região, investimentos locais, temáticas de violência doméstica, direitos das mulheres, entre outros.