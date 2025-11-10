Alepe celebra os 200 anos do Diario de Pernambuco em sessão solene

Solenidade da Alepe em homenagem aos 200 anos do Diario de Pernambuco (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

As homenagens pelo bicentenário do Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação da América Latina, tiveram continuidade nesta segunda-feira (10), com a realização de uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Recife. A cerimônia foi proposta pelo deputado estadual Sileno Guedes e presidida pelo deputado Mário Ricardo, reunindo autoridades, parlamentares e leitores para celebrar os 200 anos do periódico.

A mesa da solenidade contou com a presença dos representantes do Diario, Paula Losada, diretora de jornalismo; Ricardo Novelino, diretor de redação; e Pupi Rosenthal, editora do caderno Vida Urbana. A coordenadora de fotografia do jornal, Sandy James, também marcou presença no evento.

Durante o encontro, uma placa comemorativa da Alepe em homenagem foi oferecida ao jornal. O coral Vozes de Pernambuco, da Assembleia, também marcou presença, apresentando duas canções em homenagem ao veículo.

Em discurso, o deputado Sileno Guedes destacou o papel histórico e simbólico do Diario para a formação da identidade pernambucana e para a preservação da memória do Brasil. “Este é um bicentenário que não pertence apenas a um veículo de comunicação, mas a todo o povo pernambucano, à história de nosso estado e à memória do Brasil. Aliás, não só do nosso país. Como todo bom recifense, a gente tem mania de grandeza, e não à toa: estamos falando do jornal mais antigo em circulação na América Latina e também em língua portuguesa”, destacou.

O parlamentar ressaltou que o jornal se reinventou ao longo dos séculos, mantendo o compromisso com a verdade e a credibilidade. “O jornal mais antigo e mais tradicional é também a maior potência de Pernambuco naquilo que há de mais moderno e mais rápido hoje para difundir informações. Isso é se reinventar! O Diario mostra que tradição e inovação podem caminhar juntas, mantendo o mesmo compromisso com a verdade que o acompanha há dois séculos”, completou Sileno.

O presidente da sessão, Mário Ricardo, também enalteceu o bicentenário do jornal e seu papel perante a sociedade pernambucana. “O Diario é a história viva, é documento e é testemunha da formação social, política, econômica e cultural de Pernambuco e do Brasil. Já tinha dez anos de atividade quando esta Assembleia Legislativa de Pernambuco foi fundada em 1 de abril de 1835, já se vão 190 anos de história da casa de todos os pernambucanos. E desde o nascimento até os dias atuais, o jornal acompanha e noticia diariamente o funcionamento da casa de Joaquim Nabuco”, disse o deputado.

No encerramento da homenagem, o parlamentar ainda destacou o orgulho da Alepe em prestar essa “justa homenagem” e desejou longevidade ao jornal. “Há um órgão de comunicação que leva a mensagem verdadeira, a notícia correta, que faz a informação de qualidade chegar ao povo pernambucano. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma que nós estaremos aqui no tricentenário do Diário de Pernambuco. Com certeza absoluta, a Casa de todos os pernambucanos, no tricentenário do Diário de Pernambuco, estará aqui pronta para homenagear essa instituição tão importante, tão relevante, que contou a nossa história durante esses 200 anos. E eu tenho certeza absoluta que continuará a contar essa história por muitos e muitos de um Estado ao vivo, de um Estado com a simbologia e com a tradição de nação”, concluiu.

A solenidade integrou a série de celebrações públicas pelos 200 anos do jornal. Além da sessão na Alepe, a Câmara Municipal do Recife realizará homenagem no próximo dia 24, e a Câmara dos Deputados promoverá sessão solene em Brasília, no dia 15 de dezembro.

O Diario de Pernambuco agradece a Assembleia Legislativa de Pernambuco e seus parlamentares pela homenagem ao bicentenário do jornal mais antigo em circulação da América Latina.

Representando o presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico Vital, o diretor de redação Ricardo Novelino discursou durante a sessão solene, agradecendo a homenagem prestada ao jornal pelos seus 200 anos. Ele relembrou sua trajetória no periódico e também da semana do aniversário vivida pela equipe e as celebrações.

“Essa semana foi muito intensa. Há poucos dias estávamos no Teatro de Santa Isabel, celebrando o bicentenário, e agora aqui, recebendo essa linda homenagem. O Diario é mais que um jornal, é parte da história e da vida de Pernambuco”, afirmou.

Durante seu discurso, o diretor de redação também leu o discurso feito pelo presidente do Diario, Carlos Frederico Vital, na cerimônia de aniversário no Teatro de Santa Isabel, na segunda (03). “O Diario de Pernambuco é um espelho que reflete a coragem de um povo que não se curva. Mudamos a forma, mas não o pacto com a verdade e com o leitor. Seguimos contando a história de Pernambuco com transparência, diversidade e responsabilidade”.

Novelino continuou o discurso do presidente agradecendo à equipe e aos leitores: “Este Diario não se escreve sozinho. Ele é construído com suor de quem luta, com alegria de quem se aleita e com esperança de quem insiste. Aos nossos jornalistas, editores, fotógrafos, diagramadores, A minha gratidão pela coragem de buscar, verificar, contextualizar e contar nossa história”.

A diretora de jornalismo do Diario, Paula Losada, também agradeceu a solenidade da Assembleia Legislativa. “Agradecemos imensamente a homenagem que a Assembleia Legislativa prestou nesta noite, o Diário Pernambuco. A Assembleia tem 10 anos a menos que o DP, então somos parceiros de muitos anos e é uma honra para a gente receber essa homenagem”.