Rato x caranguejo: vídeo de 'luta' na Praia de Boa Viagem viraliza nas redes sociais

(Reprodução/Redes Sociais)

A corredora Mayara Mendes flagrou um rato e uma maria-farinha (tipo de caranguejo) brigando na areia da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O vídeo, publicado na última sexta-feira (7), rapidamente viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários bem-humorados. Nas imagens, o rato aparece 'provocando' o pequeno caranguejo, que reage em defesa.

O resultado, segundo a corredora, foi uma vitória incontestável do crustáceo: “Chico Science winner”, brincou após a vitória de 4x0 da maria-farinha.

Durante o vídeo, também é possível ver que, perto do "fight", policiais militares abordavam uma pessoa. “Ainda teve show do intervalo. É muito entretenimento”, brincou um internauta nos comentários da publicação.

