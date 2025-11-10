Prefeitura do Recife promete entregar requalificação de 2,8 km da orla do Pina até dezembro

Trecho de 2,8 quilômetros é a primeira etapa do projeto de requalificação orla, que contempla 8 quilômetros e vai até Boa Viagem

Trecho da orla do Pina deverá ser entregue até dezembro (Marina Torres/DP)

Os primeiros 2,8 quilômetros da requalificação da orla do Recife devem ser entregues até dezembro, segundo informação confirmada pela PCR. O trecho é situado no bairro do Pina, na Zona Sul da cidade.

A entrega das obras será feita por etapas, com mais dois quilômetros previstos para o mês de abril de 2026, e, por último, outra com pouco mais de três quilômetros, no segundo semestre.

“As obras estão sendo realizadas por etapas para minimizar impactos e garantir o avanço seguro dos serviços”, informou a Prefeitura.

O investimento no projeto é de R$ 125,6 milhões. Ao todo, cerca de 200 profissionais estão mobilizados na execução, fiscalização, gerenciamento e acompanhamento social da obra.

Projeto

As obras de requalificação da orla fazem parte da 4° etapa do denominado Projeto Orla Parque, em atividade desde 2023. Os serviços da orla do Recife, segundo a Prefeitura, contemplam a implementação de uma nova infraestrutura urbana ao longo dos oito quilômetros de faixa litorânea da capital.

O projeto conta com a implementação de redes de elétrica, dados, gás, drenagem, abastecimento de água e coleta de esgoto, além da ampliação dos passeios, requalificação da ciclovia e substituição do piso por placa maciças de cimento. A coordenação é da Secretaria de Projetos Especiais da Prefeitura.

Também estão previstas melhorias como a instalação de 510 postes de iluminação em LED, um aumento de quase 400% em relação aos 130 atualmente existentes, e reforços em acessibilidade e mobiliário urbano.

O contrato inclui ainda a requalificação das centralidades Esportes, com 13 quadras para diversas modalidades, e Praia Sem Barreiras, que contará com banheiro e área de apoio permanente para banho assistido.