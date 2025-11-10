PRF-PE alerta para o novo golpe que promete facilidades para tirar CNH

Vídeo manipulado apresenta falso policial rodoviário oferecendo oportunidade para tirar a CNH, sem necessidade de autoescola, exames e testes, por R$ 2 mil

Falso policial rodoviário em vídeo manipulado por IA vende CNH por R$ 2 mil (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

A Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco (PRF-PE) faz um alerta de golpe no seu perfil do Instagram. Em um vídeo manipulado por inteligência artificial, um falso policial rodoviário federal promete facilidades para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Não existe dispensa de provas teóricas ou práticas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Isso não está previsto na legislação de trânsito brasileira”, ressalta a legenda da postagem da PRF.

No vídeo, o “PRF Miller”, o falso policial rodoviário, diz que é possível tirar a CNH sem precisar fazer autoescola, exames ou testes. Basta acessar o link do whatsapp que eles disponibilizam e falar com “o nosso credenciado no Detran, o Edson”.

O perfil estipula que as facilidades oferecidas custam R$ 2 mil, “para qualquer categoria, podendo até parcelar o valor”.

O perfil verdadeiro da PRF-PE alerta: “É golpe!”.

“Desconfie sempre!

Lembre-se: Antes de compartilhar, confirme a informação nos canais oficiais da PRF.”