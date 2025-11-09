‘Mãe, eu vou virar meme’: candidata quase perde o Enem, mas chega a tempo, no Recife
Acompanhada pela sua mãe, Cristina dos Santos, Mariana Vitória chegou ao local apenas instantes antes que os portões fossem fechados
Marina Costa e Anna Dulce Neves
Publicado: 09/11/2025 às 15:17
(Reprodução de vídeo/Marina Costa)
O atraso está entre os maiores medos daqueles que se inscrevem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Anualmente, candidatos chegam alguns segundos tarde demais e são impedidos de fazer a prova.
Esse quase foi o caso de Mariana Vitória, de 18 anos, a última a entrar no bloco B da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), localizada no bairro da Boa Vista, no Recife.
Acompanhada pela sua mãe, Cristina dos Santos, Mariana chegou ao local apenas instantes antes que os portões fossem fechados, e conseguiu entrar no prédio e se juntar aos milhões de brasileiros que realizam a prova neste domingo (9).
“Era muito expectativa e ela já estava falando: ‘mãe, eu vou virar meme’”, contou Cristina ao Diario de Pernambuco após o início da prova. “Veio chorando no carro, bem ansiosa, mas aí eu pedi para ela respirar. Já estava tendo uma ansiedadezinha, o que é normal para essa turma que vai fazer”.
Durante o trajeto, Cristina tentou fazer com que a filha, que pretende cursar Tecnologia da Informação, mantivesse a calma. Já na chegada, correu ao seu lado e conseguiu, inclusive, entregar o lanche separado para a hora da prova.
“É importante hidratar, ter horinha de pensar um pouquinho, se alimentar pra conseguir oxigenar um pouquinho o cérebro na hora da ansiedade, na hora da prova, isso é importante”, comentou.