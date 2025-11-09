GGE recebe alunos no 1º dia de ENEM em arenas no Recife

A escola esteve em diversos pontos de prova na manhã deste domingo (9) para tranquilizar os candidatos

Estudantes são acolhidos em arenas do GGE antes do início das provas (Crysli Viana/DP foto)

Na tarde deste domingo (9), acontece o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A nota da prova é o ingresso dos estudantes brasileiros em uma instituição de ensino superior estadual, federal e até particular, por meio do ProUni e de vestibulares das próprias instituições.

Em um dos pontos de prova, na UNIBRA - Centro Universitário Brasileiro, localizado no bairro da Boa Vista, no Recife, o GGE montou uma arena para receber os alunos que prestarão o vestibular.

A Arena GGE já é uma tradição do colégio nos dias de prova, seja no Enem ou no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE), e tem um papel especial em ajudar os alunos da instituição a se sentirem mais confiantes.

Na UNIBRA, os candidatos contaram com suporte emocional e palavras de conforto da psicóloga do GGE Parnamirim, Manuela Montes.

“O aluno vem, pega uma água, um amendoim, um bombom e uma caneta, recebe um abraço e uma palavra de acolhimento. Acreditamos que isso é fundamental para todo esse processo”, explica Manuela. “Como somos figuras que transmitem confiança e temos um vínculo estabelecido, eles se sentem mais confortáveis quando olham para a gente. Às vezes há o choro, mas acolhemos esse choro. Esse apoio é primordial.”

A estimativa do colégio é que pelo menos 30 alunos tenham passado com suas famílias na arena montada no Campus 2 da instituição, na Rua Padre Inglês.

Mas este não foi o único ponto do colégio em locais de provas: são mais 16 arenas espalhadas pela capital pernambucana, entre elas a Uninassau e a Escola Técnica Estadual Cícero Dias, ambas no bairro de Boa Viagem, e a Unicap, no bairro da Boa Vista.



Para o gestor da unidade Parnamirim, Adriano Oliveira, a expectativa para o primeiro dia é positiva. “Ao longo dos últimos meses, nossos alunos foram preparados com muito cuidado e precisão. Na última semana, realizamos uma revisão consolidada, abordando os temas mais pertinentes para esta prova, com foco especial neste domingo.”



No entanto, a semana que antecedeu o exame não foi dedicada apenas ao estudo. Os alunos participaram de atividades de relaxamento e descompressão, além de receberem orientações sobre técnicas de controle de tempo e alimentação saudável para ter energia durante toda a tarde de prova.



“O GGE está presente neste último momento para dar esse último gás e mostrar que estamos aqui com eles para o início das provas”, finaliza Adriano Oliveira.

Neste primeiro domingo, os candidatos farão as provas de múltipla escolha de Linguagens e Ciências Humanas, com 45 questões, além de uma redação de até 30 linhas sobre temas atuais.

Conforto para os candidatos

Com o sonho de cursar bacharelado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no próximo ano, a aluna do GGE, Sofia Andrade, de 17 anos, veio até o Campus 1 da UNIBRA para fazer o Enem.

Acompanhada pelos pais, a candidata recebeu apoio em dobro no primeiro dia de exame ao chegar na Arena GGE.

Para ela, apesar da tensão, o ano foi produtivo e a confiança para a prova é grande.

“É uma sensação de estar em casa e ver as pessoas que você vê todos os dias torcendo por você e para o seu sucesso. É um conforto numa situação tão apreensiva como é o ENEM”.

Outra estudante GGE, Bianca Mahnic, de 17 anos, estava nervosa durante o momento de espera para os portões abrirem.

Antes do início das provas, a candidata já tinha revisado quatro vezes a estrutura da redação e outras cinco vezes o resumo da disciplina de história. O sonho dela é ingressar no curso de administração.

“A equipe do GGE é muito acolhedora. Tanto a equipe quanto às pessoas que estudam lá. Estar com meus amigos e as pessoas que me apoiaram o ano inteiro é muito importante para me tranquilizar”, conclui Bruna.

