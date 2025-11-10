Diario de Pernambuco encerra série que celebrou as instituições centenárias do Estado

Iniciativa especial do Diario de Pernambuco, o quadro "Instituição Centenária" percorreu, desde fevereiro, a história de símbolos que moldaram a identidade cultural, social e econômica de Pernambuco.

Teatro do Parque (Arquivo/DP)

Ao longo de quase o ano inteiro, todas as segundas-feiras desde o dia 3 de fevereiro, o Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação da América Latina, que neste ano celebrou seus 200 anos de história, abriu espaço para homenagear outras instituições que, assim como ele, ultrapassaram o centenário de existência. O quadro especial “Instituição Centenária” resgatou a memória de entidades públicas e privadas que ajudaram a construir o presente de Pernambuco, cada uma com sua contribuição singular para a sociedade.



De clubes esportivos a hospitais, de teatros históricos a instituições religiosas e educacionais, a série foi uma verdadeira viagem no tempo, mostrando como o passado ainda pulsa nas tradições, na cultura e nas estruturas do Estado.



Tradição e fé

Entre as instituições ligadas à fé e à espiritualidade, o Diario destacou a Assembleia de Deus, a Igreja Batista da Capunga, o Mosteiro de São Bento e o Sítio de Pai Adão, espaços de devoção que, cada um a seu modo, narram a diversidade religiosa e cultural de Pernambuco.



O percurso também incluiu a Sinagoga Kahal Zur Israel, a mais antiga das Américas, que mantém viva a herança judaica no Recife Antigo, e o Cemitério de Santo Amaro, símbolo da história urbana e social da capital pernambucana. Em meio às homenagens, até os campos santos tiveram seu espaço, com o destaque ao Cemitério dos Ingleses, um marco da presença britânica no Recife.



Saúde

O Diario relembrou trajetórias de instituições fundamentais como o Hospital Português, o Hospital dos Servidores, e o histórico Instituto de Medicina Legal (IML), que carrega décadas de serviço à população.



Educação

Foram lembradas escolas e centros de saber que ajudaram a formar gerações de pernambucanos: o Ginásio Pernambucano, berço de intelectuais e políticos; a Escola Politécnica de Pernambuco, referência em formação técnica e engenharia; e o Colégio Israelita, símbolo de tradição e interculturalidade.



Além deles, instituições de pesquisa e preservação da memória também ganharam espaço, como o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e o Instituto Tavares Buril, que mantêm viva a história e a identidade do Estado.



Segurança

A segurança pública e as forças que sustentam o Estado também tiveram seu momento de reconhecimento. A série destacou a trajetória da Polícia Civil de Pernambuco, da Polícia Militar e do Quartel do Derby, símbolos da disciplina, da organização e da presença estatal ao longo dos séculos.



Essas instituições, fundadas ainda no século XIX, acompanham as mudanças de uma sociedade em constante evolução, enfrentando novos desafios sem perder a vocação de proteger o cidadão e garantir a ordem pública.



Cultura, arte e lazer

O Diario também dedicou edições a ícones culturais que marcam o imaginário pernambucano. O Teatro Santa Isabel, o Teatro do Parque e o Theatro Cinema Guarany foram lembrados como templos da arte, que resistem ao tempo e continuam acolhendo o público com o mesmo brilho de outrora.



O Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, o Forte das Cinco Pontas e a Casa da Cultura, antiga Casa de Detenção, reforçaram o elo entre patrimônio e história, mostrando como o Recife preserva sua memória material e imaterial.



O lazer e o convívio social também tiveram espaço com o Clube das Pás, o The British Country Club, o Bloco das Flores e a Pracinha de Boa Viagem, que representam a alegria, a música e a tradição do povo pernambucano.



Economia

O segmento econômico foi lembrado com homenagens a instituições que ajudaram a moldar o desenvolvimento do Estado. O Grupo Cornélio Brennand, a Usina Petribu e o Restaurante Leite simbolizam a força do empreendedorismo e da tradição familiar que sustentam a economia local há mais de um século.



Também foram celebradas estruturas fundamentais para o cotidiano da cidade, como o Mercado de São José, um dos mais antigos do Brasil, e o Cariri, referência cultural e comercial no interior.



Democracia

A história política de Pernambuco também foi revisitada com homenagens à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e à Câmara Municipal do Recife, duas das instituições mais antigas do Estado, que continuam a ser espaços de debate, representação e construção democrática.

Um balanço de memória e pertencimento

Encerrando a série, o Diario de Pernambuco reafirma seu papel histórico de guardiã da memória pernambucana. Ao longo de 2024, o quadro “Instituição Centenária” não apenas celebrou o passado, mas conectou o leitor com as raízes de um Estado plural, resiliente e profundamente orgulhoso de sua trajetória.