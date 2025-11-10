Enem 2025: saiba como se preparar para o segundo dia de prova

O Diario de Pernambuco entrevistou um dos educadores finalistas da Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática em 2025 para saber quais as dicas de preparação nesta semana que antecedem o segundo dia do Enem 2025

Segundo dia do Enem em Pernambuco acontecerá no dia 16 de novembro (Foto: Marina Torres / DP Fotos)

Passado a tensão do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (9), os estudantes já começam as revisões de assuntos das áreas de Matemática e Ciência da Natureza que serão abordados no dia 16 de novembro em quase todo o Brasil, com exceção de Belém (PA), Ananindeua (PA) e Marituba (PA), cidades onde as provas serão aplicadas no final de novembro e início de dezembro por conta da COP30.

Dependendo do desempenho nas provas de Linguagens e Ciências Humanas, muitos candidatos desistem ou se desanimam com relação aos estudos para o segundo dia do Enem, pois a pressão, natural da prova, começa a aumentar a partir da necessidade de ter uma melhor performance.

Diante dessa realidade, o Diario de Pernambuco entrevistou um o professor José Carlos Júnior, medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática em 2025. Elel orienta os estudantes nessa última semana que antecede o segundo dia de prova.

Revisão

Para o professor, nessa reta final os estudantes devem focar nas revisões de mapa mentais e resumo dos assuntos, no processo de memorização de algumas fórmulas consideradas importantes e, principalmente, na resolução de questões.

“Nessa semana, os estudantes precisam se tranquilizar com o resultado do primeiro dia e focar na resolução de questões de simulados e edições passadas durante essa última semana. A ideia é treinar o controle do tempo e a localização do comando das questões, pois essas dicas irão ajudar na hora em que o aluno estará fazendo a prova”, destacou José Carlos, que leciona na Escola Técnica Estadual (ETE) Miguel Batista.

Vale ressaltar que a resolução de questões não pode se tornar cansativa nesta reta final, pois isso pode provocar uma exaustão nos candidatos antes da prova. Outro hábito que o aluno deve adotar é evitar estudar um dia antes da prova. O ideal é tentar aliviar a ansiedade com atividades com amigos e familiares.

Com relação ao momento de resolução do exame, o professor orienta que os alunos devem priorizar questões consideradas fáceis e médias, além de intercalar a resolução das áreas de Matemática e de Ciências da Natureza. Segundo ele, essa dinâmica ajuda a diminuir a sensação de cansaço durante o exame.

“Não adianta o candidato saber muitas fórmulas complexas, se ele não domina, pelo menos, uma Regra de Três e questões de gráficos e estatísticas que ajudam muito na nota, pois são consideradas questões mais fáceis”, ressaltou José Carlos.

Controle do nervosismo

Após o primeiro dia, é natural que alguns estudantes consultem gabaritos extraoficiais para terem uma noção do desempenho na prova. Esse hábito pode influenciar de forma positiva ou negativa para o segundo dia. Para José Carlos, esse risco deve ser balanceado pelos estudantes, levando em consideração o equilíbrio emocional de cada um.

“Acessar ou não gabaritos extraoficiais vai depender de cada aluno. Se o estudante tiver controle e inteligência emocional de olhar e não se sentir tão afetado, ao ponto de prejudicar seu rendimento no segundo dia, pode ser algo positivo. Mas se isso impactar seu desempenho, o melhor é esperar o gabarito oficial”, orientou.

Com relação aos pais, o professor orienta que neste momento o processo de acolhimento dos estudantes é o ideal para diminuir a ansiedade dos candidatos.

“Depois do primeiro dia, é muito importante que os familiares acolham os estudantes, sem fazer tanta cobrança ou questionamentos sobre o desempenho na prova. Nessa hora, é sempre bom trazer aquela mensagem de conforto, proporcionando um ambiente de tranquilidade para que os candidatos possam relaxar e voltar para os estudos do segundo dia”, finalizou.

