Enem 2025: confira horários e regras do primeiro dia de prova

Primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontece neste domingo (9). O Diario reuniu os horários e regras para os candidatos ficarem atentos

Alunos devem ficar atentos ao marcar cartões do Enem (Divulgação)

Estudantes de todo o país que se preparam o ano todo, finalmente, irão enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 neste domingo (9) – com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão em 30 de novembro e 7 de dezembro. No primeiro dia de Enem, serão aplicadas 90 questões, sendo 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas, além da redação.

Os candidatos devem ficar atentos aos horários de aplicação da prova, bem como às regras para o momento de realização do exame. O Diario reuniu os horários e regras para este domingo (9). Confira:

Horários

Nos dois dias de prova, os portões estarão abertos a partir do meio-dia, e serão fechados pontualmente às 13h do horário de oficial de Brasília. Após o fechamento dos portões, nenhum candidato poderá entrar no local de provas. O exame começa às 13h30.

No primeiro dia de Enem (9), são cinco horas e meia de prova. Os candidatos têm até as 19h para realizar a prova. Os inscritos poderão sair da sala a partir das 15h30, mas não poderão levar o caderno de questões. No segundo e último dia (16), a prova vai até as 18h30.

Os inscritos poderão sair da sala a partir das 15h30, mas não poderão levar o caderno de questões. Para sair com o caderno de questões, é preciso ficar em sala até 30 minutos antes do fim do exame: 18h30 no primeiro dia e após as 18h no segundo.

Lanche

Os lanches são permitidos desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala. Também é permitido levar água em garrafas transparentes. As embalagens devem estar em sacolas transparentes.

O que levar de documentação?

Para realizar o exame é preciso apresentar um documento de identificação com foto, podendo ser: Carteira de Identidade Nacional (CIN) e demais documentos digitais (e-Título, CNH ou RG) podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. Além destes, também são considerados documentos válidos:

Cédulas de identidade expedidas por secretarias de segurança pública, Forças Armadas, polícia militar e Polícia Federal;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;



Passaporte;



Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;



Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997.

Caneta

A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, de material transparente. Os participantes com atendimento especializado para transtorno do espectro autista poderão utilizar caneta em material transparente com tinta colorida exclusivamente nas marcações do caderno de questões. Entretanto, o cartão-resposta deve ser preenchido com caneta de tinta preta.

Objetos e eletrônicos

Os candidatos não poderão usar equipamentos eletrônicos. Os objetos devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, antes da entrada do participante na sala de prova. O envelope deve ser mantido embaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do inscrito na sala.

Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como quaisquer outros objetos estranhos à realização do exame.