Exposição de Animais do Cordeiro começa nesta sexta-feira (7); veja programação

Evento tem expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas ao longo de 10 dias

Evento acontece entre os dias 7 e 16 de novembro (Tsuey Lan Bizzocchi/Divulgação)

A 82ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados inicia nesta sexta-feira (7), no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O evento que acontece até o dia 16 de novembro, tem a expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas ao longo dos 10 dias.

A Exposição de Animais do Cordeiro contará com parque de diversões interno e shows culturais para crianças e adultos. Entre os nomes confirmados estão Kelvis Duran, Banda Metade e Conde Só Brega.

O evento engloba mais de três mil animais, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres; além de leilões e julgamentos nacionais de animais de várias raças, com a presença de animais de todos os Estados do Nordeste.

“A Exposição de Animais do Cordeiro representa um marco para o agronegócio, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. É um evento tradicional no nosso calendário, há mais de 80 anos, que cada ano cresce ainda mais, movimentando milhões em negócios. E mais do que isso: É um evento que a própria população abraça e quer estar presente. Neste ano, a expectativa é atrair mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias no Parque de Exposições”, destaca o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, Delmiro Gouveia.

A Exposição de Animais do Cordeiro funcionará das 9h às 22h de segunda a quarta-feira e 9h até 1h de quinta-feira a domingo. Disponível na bilheteria do evento, os valores serão R$ 5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira), válido de segunda a quarta-feira. Já de quinta à domingo, as entradas custam R$ 6 (meia entrada) e R$ 12 (inteira). Crianças até 2 anos não pagam. PCD também tem acesso liberado, enquanto seu acompanhante tem direito a meia entrada.

Confira a programação cultural:

07/11 - Sexta-feira

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h - Chama do Brega

21h30-23h - Preto Joya

08/11 - Sábado

16h-18h - Show Infantil

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h30 - Banda Toda Boa

21h30-23h30 - Capital do Sol

23h30-01h30 - Eduarda Alves

09/11 - Domingo

16h-18h - Show Infantil

18h-20h - Pé de Serra

20h-22h - Feijão com Arroz

14/11 - Sexta-feira

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h30 - Kelvis Duran

21h30-23h30 - Netinho Xote 10

23h30-01h30 - Banda Metade

15/11 - Sábado

16h-18h - Show Infantil

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h30 - Valquiria Santana

21h30-23h30 - Matheus Vini

23h30-01h30 - Conde Só Brega

16/11 - Domingo

16h-18h - Show Infantil

18h-20h - Marcílio Monthier

20h-21h30 - Pé de Serra

Programação das atividades:

Solenidade oficial de abertura

-09/11 às 16h

Concurso Leiteiro - Gir Leiteiro

-08 a 11/11

Oficializada ABCGIL

Técnico : Paulo Rompa

Início das Ordenhas:

08/11

6h - 1ª Ordenha

14h - 2ª Ordenha

22h - 3ª Ordenha

09/11

6h - 4ª Ordenha

14h - 5ª Ordenha

22h - 6ª Ordenha

11/11

6h - 7ª Ordenha

14h - 8ª Ordenha

22h - 9º Ordenha

Julgamentos:

07, 08 e 09/11

-Equinos Raça Campolina

10 a 14/11

-Caprinos

11/11 - manhã e tarde

-Bovinos da Raça Sindi

12/11 - manhã

-Bovinos da Raça Nelore

12/11 - manhã

-Machos Gir Leiteiro

13/11 - manhã

-Bezerras e Fêmeas Jovens até a Melhor Novilha Gir Leiteiro

13 a 16/11

-Ovinos

14/11 - manhã

-Progênie de Pai, Progênie de Mãe, Conjunto Família, Vacas em Lactação Gir Leiteiro

Desfile Oficial de Encerramento da 82ª Exposição - 16/11 às 16h

Serviço:

Data: de 7 a 16 de novembro de 2025

Local: Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife-PE.

Horário: 9h-22h (seg a qua) e 9h-1h (qui a dom).

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) de segunda a quarta-feira e R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) de quinta-feira a domingo.