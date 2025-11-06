Exposição de Animais do Cordeiro começa nesta sexta-feira (7); veja programação
Evento tem expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas ao longo de 10 dias
Publicado: 06/11/2025 às 22:14
Evento acontece entre os dias 7 e 16 de novembro (Tsuey Lan Bizzocchi/Divulgação)
A 82ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados inicia nesta sexta-feira (7), no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O evento que acontece até o dia 16 de novembro, tem a expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas ao longo dos 10 dias.
A Exposição de Animais do Cordeiro contará com parque de diversões interno e shows culturais para crianças e adultos. Entre os nomes confirmados estão Kelvis Duran, Banda Metade e Conde Só Brega.
O evento engloba mais de três mil animais, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres; além de leilões e julgamentos nacionais de animais de várias raças, com a presença de animais de todos os Estados do Nordeste.
“A Exposição de Animais do Cordeiro representa um marco para o agronegócio, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. É um evento tradicional no nosso calendário, há mais de 80 anos, que cada ano cresce ainda mais, movimentando milhões em negócios. E mais do que isso: É um evento que a própria população abraça e quer estar presente. Neste ano, a expectativa é atrair mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias no Parque de Exposições”, destaca o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, Delmiro Gouveia.
A Exposição de Animais do Cordeiro funcionará das 9h às 22h de segunda a quarta-feira e 9h até 1h de quinta-feira a domingo. Disponível na bilheteria do evento, os valores serão R$ 5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira), válido de segunda a quarta-feira. Já de quinta à domingo, as entradas custam R$ 6 (meia entrada) e R$ 12 (inteira). Crianças até 2 anos não pagam. PCD também tem acesso liberado, enquanto seu acompanhante tem direito a meia entrada.
Confira a programação cultural:
07/11 - Sexta-feira
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h - Chama do Brega
21h30-23h - Preto Joya
08/11 - Sábado
16h-18h - Show Infantil
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h30 - Banda Toda Boa
21h30-23h30 - Capital do Sol
23h30-01h30 - Eduarda Alves
09/11 - Domingo
16h-18h - Show Infantil
18h-20h - Pé de Serra
20h-22h - Feijão com Arroz
14/11 - Sexta-feira
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h30 - Kelvis Duran
21h30-23h30 - Netinho Xote 10
23h30-01h30 - Banda Metade
15/11 - Sábado
16h-18h - Show Infantil
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h30 - Valquiria Santana
21h30-23h30 - Matheus Vini
23h30-01h30 - Conde Só Brega
16/11 - Domingo
16h-18h - Show Infantil
18h-20h - Marcílio Monthier
20h-21h30 - Pé de Serra
Programação das atividades:
Solenidade oficial de abertura
-09/11 às 16h
Concurso Leiteiro - Gir Leiteiro
-08 a 11/11
Oficializada ABCGIL
Técnico : Paulo Rompa
Início das Ordenhas:
08/11
6h - 1ª Ordenha
14h - 2ª Ordenha
22h - 3ª Ordenha
09/11
6h - 4ª Ordenha
14h - 5ª Ordenha
22h - 6ª Ordenha
11/11
6h - 7ª Ordenha
14h - 8ª Ordenha
22h - 9º Ordenha
Julgamentos:
07, 08 e 09/11
-Equinos Raça Campolina
10 a 14/11
-Caprinos
11/11 - manhã e tarde
-Bovinos da Raça Sindi
12/11 - manhã
-Bovinos da Raça Nelore
12/11 - manhã
-Machos Gir Leiteiro
13/11 - manhã
-Bezerras e Fêmeas Jovens até a Melhor Novilha Gir Leiteiro
13 a 16/11
-Ovinos
14/11 - manhã
-Progênie de Pai, Progênie de Mãe, Conjunto Família, Vacas em Lactação Gir Leiteiro
Desfile Oficial de Encerramento da 82ª Exposição - 16/11 às 16h
Serviço:
Data: de 7 a 16 de novembro de 2025
Local: Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife-PE.
Horário: 9h-22h (seg a qua) e 9h-1h (qui a dom).
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) de segunda a quarta-feira e R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) de quinta-feira a domingo.