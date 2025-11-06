Compesa recupera meio milhão de litros de água por mês com operação em Petrolina

A operação foi feita no bairro Vale do Grande Rio e teve apoio da SDS

Operação da Compesa em Petrolina retira 18 ligações clandestinas (Foto: Compesa)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizou, na terça-feira (4), uma operação de fiscalização no bairro Vale do Grande Rio, em Petrolina, no Sertão do São Francisco, que resultou na retirada de 18 ligações clandestinas de água. As irregularidades foram encontradas em imóveis em construção e em um espaço de lazer com piscina.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio das polícias Militar e Civil, e permitiu a recuperação de cerca de 500 mil litros de água por mês, volume suficiente para abastecer 50 famílias de forma regular.

A companhia reforça que o furto de água é crime, conforme os artigos 155 e 163 do Código Penal, e pode resultar em reclusão e multa. Além do impacto no abastecimento, a prática causa prejuízos financeiros à empresa, reduzindo recursos que poderiam ser destinados a melhorias na rede de distribuição.

Para reduzir as perdas e coibir novas irregularidades, a Compesa vem ampliando o uso de ferramentas tecnológicas e soluções de monitoramento, além de buscar novas parcerias com órgãos públicos. A empresa alerta que a recuperação do fornecimento após essas operações depende da colaboração dos moradores: a reincidência de ligações clandestinas pode comprometer novamente o abastecimento.

A Compesa também orienta construtoras e responsáveis por obras a procurar a companhia antes do início das edificações, para solicitar a viabilidade da infraestrutura hídrica e de esgoto nas áreas atendidas. O procedimento, segundo a companhia, garante o fornecimento adequado e evita penalidades.

