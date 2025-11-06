Estado e fabricante chinesa alinham cooperação para possível compra de trens para o metrô

Recife, PE, 06/11/2025 - COLETIVA ANDRÉ TEIXEIRA - Imagens do secretário de Infraestrutura, André Teixeira. ( Rafael Vieira)

O Governo de Pernambuco avança para um acordo de cooperação técnica com a fabricante chinesa CRRC, maior produtora de trens do mundo, que demonstrou surpresa negativa com a qualidade do sistema metroviário do Recife durante as conversas preliminares. A informação foi confirmada pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade, André Teixeira, que detalhou o andamento das negociações e as próximas etapas do processo. O estado pretende comprar 6 novos trens urbanos



Segundo o secretário, a visita técnica da comitiva chinesa ao estado está prevista para ocorrer entre o fim de novembro e a primeira semana de dezembro. “A governadora teve uma reunião produtiva com representantes da CRRC, responsáveis por projetos metroviários em Minas Gerais e São Paulo. Essa troca mostra que estamos tratando o tema com seriedade e com propósitos bem definidos”, afirmou.



A reunião ocorreu após a visita da governadora à China, viagem que, segundo Teixeira, foi retribuída em apenas 15 dias. “Isso demonstra que fomos com metas claras. Hoje, o que está em curso é um acordo técnico que permitirá a troca de informações e tecnologias para fortalecer o transporte metropolitano de Pernambuco”, explicou.



A CRRC demonstrou interesse em investir no estado e conhecer o Porto de Suape, mas, segundo o secretário, a empresa avaliou de forma negativa o atual sistema metroviário. “Eles se surpreenderam negativamente com a condição do metrô do Recife. É um sistema antigo, que precisa de intervenções. Nosso papel, enquanto Estado, é buscar as soluções e parcerias necessárias para modernizar esse transporte essencial para a população”, destacou Teixeira.



O acordo técnico que será firmado não tem relação direta com o orçamento da CBTU, responsável pelo metrô do Recife. O objetivo, segundo o secretário, é técnico e estratégico. “Queremos construir diagnósticos precisos e apresentar ao governo federal propostas concretas, baseadas em experiências de quem já superou desafios semelhantes. Isso aumenta a chance de atrair empresas internacionais e garantir que as soluções sejam eficazes”, explicou.



O governo estadual afirma que a concessão do metrô ainda está em negociação com a União e que a governadora tem insistido na antecipação de R$ 1 bilhão para início das obras. O investimento total estimado para o projeto é de R$ 4 bilhões. “Com esse valor inicial, poderemos comprar seis novos trens e reformar estações. A compra de um trem leva cerca de 21 meses, então antecipar o processo é essencial para não atrasar as melhorias”, disse o secretário.



Sobre o diálogo com os metroviários, o secretário afirmou que as tratativas estão sendo conduzidas pelo Ministério das Cidades e pela Casa Civil, e que há compromisso de manutenção dos empregos. “A prioridade é garantir segurança aos trabalhadores e estabilidade durante o processo de transição”, completou.

