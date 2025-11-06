Confira como fica o trânsito de Casa Forte durante a Festa da Vitória Régia

CTTU monta esquema de mobilidade a partir desta sexta-feira (7), quando acontece a abertura da festa, até o próximo domingo

Trânsito em Casa Forte sofrerá alteração a partir desta sexta (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

O trânsito do bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, sofrerá alteração em virtude da 47ª Festa da Vitória Régia. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema de mobilidade, que começará entre a sexta-feira (7) e o domingo (9).

Nos três dias de evento, um efetivo com 40 agentes e orientadores de trânsito estará presente na área para promover a segurança viária.

Os condutores que seguirem pela Avenida Dezessete de Agosto (sentido Apipucos) não poderão acessar a Rua da Praça de Casa Forte. Eles deverão seguir em frente, dobrar à direita, na Estrada das Ubaias, e em seguida, na Estrada do Encantamento. Por último, pegar a Rua Jerônimo de Albuquerque para ter acesso à Praça.

Haverá um desvio, ainda, pela Rua Visconde de Ouro Preto, que terá o sentido de circulação invertido para promover a mobilidade dos veículos que seguem pelo entorno da Praça de Casa Forte em direção à Avenida Dezessete de Agosto.

A CTTU recomenda que os condutores fiquem atentos à sinalização temporária instalada na área e às orientações dos agentes de trânsito.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.