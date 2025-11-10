Amor, ciência e inovação: a farmacêutica pernambucana que uniu o cuidado humano e pet em uma só farmácia

Abrir uma farmácia de manipulação voltada ao público pet não foi simples. Renata precisou enfrentar resistências e, sobretudo, conscientizar veterinários e tutores sobre as vantagens dos medicamentos manipulados

Tuti Uni, primeira farmacia de manipulação voltada para animais e humanos de Recife (Melissa Fernandes)

No Recife, um modelo de negócio chama atenção por unir duas paixões que crescem cada vez mais no Brasil: o bem-estar dos pets e o cuidado personalizado com a saúde humana. À frente dessa ideia está Renata Calado, farmacêutica e idealizadora da Tuti Uni, uma farmácia de manipulação que rompeu fronteiras ao reunir, sob o mesmo teto, fórmulas exclusivas para animais e pessoas.



“Eu sempre fui apaixonada por animais e pela manipulação farmacêutica. Quando percebi que podia juntar essas duas paixões, nasceu um projeto que faz todo sentido pra mim”, conta Renata.

Da infância com cachorros ao sonho de empreender



A história de Renata com os animais começou cedo. Aos 10 anos, juntou a mesada para comprar o primeiro cachorro, encontrado em um anúncio nos classificados do Diario de Pernambuco. “Eu liguei pro número do anúncio, vi que o valor cabia no que eu tinha juntado, e minha mãe não teve outra escolha a não ser ir comigo comprar. Desde então, nunca mais vivi sem cachorro”, relembra.



Formada em Farmácia, ela já sabia que queria seguir na área de manipulação. “A manipulação me dá a possibilidade de criar, de pensar em novas fórmulas e formatos. Nunca gostei da ideia de fazer sempre a mesma coisa”, explica.



Depois de passar por grandes redes de farmácias e acumular experiência em diversos setores, surgiu a inquietação que mudaria sua trajetória: criar uma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. “Na época, não existia nada parecido. A ideia era atender os animais com o mesmo cuidado que a gente tem com o ser humano, oferecendo doses específicas, sabores agradáveis e produtos sob medida”, lembra.



Pioneirismo e desafios

Abrir uma farmácia de manipulação voltada ao público pet não foi simples. Renata precisou enfrentar resistências e, sobretudo, conscientizar veterinários e tutores sobre as vantagens dos medicamentos manipulados.



“A gente teve que fazer um trabalho de formiguinha, explicando que o manipulado é mais vantajoso porque permite adaptar a dose, a forma farmacêutica e até o sabor, o que melhora muito a adesão do animal ao tratamento”, destaca.



Para garantir segurança e eficácia, a farmácia montou um laboratório exclusivo para uso veterinário, com rigor técnico e separação total de substâncias. “Hoje a gente manipula medicamentos para cães, gatos, aves, répteis… Cada espécie tem suas particularidades e doses específicas. O cuidado é redobrado”, explica.



Entre os produtos mais procurados da farmácia estão o Pelo e Pele, suplemento que reduz a queda de pelos, e o Calmante Natural, criado especialmente para o cachorro de Renata, que sofria com medo de fogos de artifício.



“Meu cachorro ficava apavorado nas festas de São João e Réveillon. Eu não queria dar algo controlado, então desenvolvi uma fórmula natural pra deixá-lo mais tranquilo. O produto foi um sucesso e hoje é um dos nossos carros-chefes”, diz com orgulho.



O Pelo e Pele também nasceu da vivência pessoal. “Tenho spitz, e eles soltam muito pelo. Quando desenvolvi o produto e vi o resultado, percebi que poderia ajudar muita gente a conviver melhor com os pets dentro de casa”, completa.



Após uma década de sucesso no ramo veterinário, Renata decidiu ampliar o projeto. Assim surgiu a Tuti Uni, nome inspirado na ideia de “tudo e união”. “Queríamos um nome que representasse o que somos hoje: uma farmácia de manipulação que cuida tanto do tutor quanto do pet, com o mesmo carinho e dedicação”, explica.



Hoje, a Tuti Uni oferece desde suplementos capilares humanos até hidratantes para patas de pets, protetores solares para ambos e uma gama de produtos criados em pares um para o tutor, outro para o animal. “A ideia é cuidar de toda a família. Porque hoje o pet é parte dela. A gente vê isso na prática as pessoas se reconhecem como mães, pais, avós e até tias de pet”, comenta.



Renata percebeu um crescimento significativo na valorização dos pets nos últimos anos, especialmente após a pandemia. “As pessoas começaram a entender que o pet não é só um animal de estimação, mas um membro da família. Antes, só se procurava o veterinário em casos graves. Hoje, há cuidado com pele, pelos, articulações, prevenção…”, analisa.



Esse movimento acompanha o crescimento nacional do mercado pet, que é um dos que mais crescem no país. Mas, mais do que números, Renata enxerga histórias. “A gente vê animais que não conseguiam tomar o remédio porque o comprimido era grande demais. Aqui, transformamos em biscoito, xarope ou sachê com o sabor que ele gosta. Nosso trabalho é tornar o tratamento possível e prazeroso”, relata.



À frente do negócio há dez anos, Renata também reflete sobre o desafio de ser mulher empreendedora. “Empreender não é fácil, e sendo mulher, os obstáculos são ainda maiores. Mas quando você faz o que ama, tudo vale a pena. Eu sou muito feliz porque vivo o que acredito: ciência, afeto e cuidado”, afirma.