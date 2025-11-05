Colisão entre viatura da Polícia Penal e caminhão deixa dois feridos na Mata Norte

Colisão na PE-004. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre uma viatura da Polícia Penal e um caminhão na tarde desta quarta-feira (5) na PE-004, em Itaquitinga, na Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o sinistro ocorreu por volta das 12h30. Os dois feridos são um homem de 47 anos, encaminhado à Unidade Mista de Aliança, na Mata Norte, e outro de idade não informada, levado ao Hospital Metropolitano Miguel Arraes, em Paulista, no Grande Recife.

Segundo o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco (Sinpolpen-PE), dois agentes estavam na viatura. "Um caminhão fez uma ultrapassagem e deu de frente com nossa viatura", disse a presidente do sindicato, Márcia Silva, ao Diario de Pernambuco. Ela não soube informar o estado de saúde das vítimas.