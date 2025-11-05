Morte de bebê de 3 meses é investigada no Agreste

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso apurado, a princípio, não tem indício de crime. Fato aconteceu em Caetés

A Polícia Civil investiga a morte de uma bebê de 3 meses de vida, em Caetés, no Agreste pernambucano.

O fato aconteceu nesta quarta (5), e é tratado como “morte a esclarecer”.

Por meio de nota, a corporação informou que o caso apurado, a princípio, não tem indício de crime.

“Um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos. As diligências já foram iniciadas, os envolvidos prestaram depoimento e as investigações seguem em andamento até completa elucidação dos fatos”, acrescentou.

Conforme informações postadas em redes sociais, a bebê ainda foi levada para o hospital da cidade, mas não resistiu. Por isso, a polícia acabou sendo acionada.

Há informações de que a mãe da criança chegou a dizer que estaria bebendo e teria deixado a filha com vizinhos.

A mulher teria alegado que deitou para dormir com a bebê, que foi encontrada sem sinais vitais por volta das 6h.

Ainda conforme informações, o corpo da criança apresentava lesões no tórax, perna, cotovelo e nádegas, além de sangramento nasal.

