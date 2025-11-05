Campanha do Grande Recife combate ao preconceito nos terminais integrados durante o Mês da Consciência Negra

O lançamento contou com abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e mini palestras voltadas a passageiros, motoristas e demais profissionais do sistema

O Terminal Integrado Xambá, em Olinda, foi o ponto de partida, nesta quarta-feira (5), da campanha “Aqui o racismo não tem passagem, igualdade é o único destino”, uma iniciativa do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir). A ação marca o início das atividades do Mês da Consciência Negra e busca transformar o transporte público em um espaço de respeito, diversidade e cidadania.

O lançamento contou com abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e mini palestras voltadas a passageiros, motoristas e demais profissionais do sistema. A proposta é conscientizar sobre o combate ao racismo e orientar a população sobre como denunciar casos de discriminação.



Segundo o presidente do CTM, Matheus Freitas, a campanha ocorrerá todas as quartas-feiras do mês de novembro em diferentes terminais da Região Metropolitana do Recife. Após o Xambá, as próximas ações acontecem no TI Pelópidas Silveira, em Paulista; TI Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes; e TI Joana Bezerra, no Recife. “O transporte público é um espaço de convivência e igualdade. Queremos reforçar o respeito e a consciência sobre a importância de combater todas as formas de racismo”, destacou Freitas.



A secretária de Justiça e Direitos Humanos, Joanna Figueirêdo, ressaltou o compromisso do governo com a pauta antirracista. “Aqui, o racismo não tem passagem. Igualdade é o destino de todos. Essa ação conjunta reforça nosso compromisso no enfrentamento ao racismo e na promoção dos direitos humanos. Estamos à disposição para acolher e apoiar as vítimas”, afirmou.

Além das atividades presenciais, a campanha se estenderá visual e simbolicamente por toda a RMR, com cartazes fixados nos terminais integrados e veiculação de mensagens em backbus nas principais linhas de ônibus.



Para o promotor de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, Westei Conde y Martin Júnior, a iniciativa tem papel fundamental na educação social. “É importante massificar a mensagem de que racismo é crime e de que o transporte público deve ser espaço de respeito às diferenças e exercício da convivência cidadã”, reforçou.



A campanha conta ainda com o apoio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir) e empresas operadoras do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR.