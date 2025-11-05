Mais de 34 mil pessoas entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no Brasil; PE é sexto, diz IBGE

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5) e fazem parte do questionário da amostra do Censo 2022, sobre nupcialidade e estrutura familiar. Desse grupo, quase oito em cada dez (77%) são mulheres.

Pessoal do IBGE coletou informações no Censo de 2022 (Divulgação)

Mais de 34 mil pessoas entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados divulgados nesta quarta-feira (5) fazem parte do levantamento do Censo 2022, sobre nupcialidade e família.

Do total de pessoas, 77% são mulheres. Pernambuco é o sexto no ranking nacional, com 5,8% ou 1.968 pessoas nesta faixa etária em união conjugal. São Paulo é o Estado com mais uniões conjugais envolvendo pessoas entre 10 e 14 anos, com 13,8% ou 4.722 pessoas.

O IBGE destaca os dados são mensurados a partir das informações fornecidas pela população, e não representam reconhecimento legal das uniões. Segundo o instituto, as respostas podem existir a partir de percepções pessoais e incluir interpretações equivocadas ou erros de preenchimento.

Ainda conforme o Censo, do grupo entre 10 e 14 anos em algum tipo de união, 7% estão casadas no civil e no religioso, 4,9% só no civil e 1,5% só no religioso. Em outra configuração de relacionamento consensual, o censo contabiliza 87%.

