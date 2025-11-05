Aumento de 31% nos casos ISTs na população 50+

Tabus, preconceitos e medicamentos estimulantes de ereção podem ser responsáveis por esse aumento

O infectologista do Hospital Jayme da Fonte, Cleiton Ramos, o crescimento pode ser atribuído ao tabu e preconceito em relação às ISTs (Melissa Fernandes/DP)

Sífilis, gonorreia, clamídia, herpes genital, HPV e HIV são infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) causadas por vírus, bactérias ou fungos transmitidos principalmente pelo contato sexual sem proteção.

Apesar de serem majoritariamente diagnosticadas na juventude, a população acima de 50 anos também sofre com suas consequências.

Nos homens, algumas infecções, como o HPV, estão diretamente ligadas a determinados tipos de câncer, como o de pênis, o anal e o de cavidade oral.

O infectologista do Hospital Jayme da Fonte, Cleiton Ramos, explica quais os principais sintomas:

“Os mais comuns incluem corrimento, dor ou ardência ao urinar, coceira, vermelhidão e feridas ou verrugas na região genital. Em muitos casos, especialmente com o HPV e o HIV, a pessoa pode não apresentar sintomas nas fases iniciais, e, por isso, transmitir a infecção sem saber”.

Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2023 divulgado pelo Ministério da Saúde, o percentual de casos de infecção pelo HIV entre homens com 50 anos ou mais de idade passou de 8,7% em 2012 para 11,4% em 2022, um aumento de 31%.

Esse crescimento pode ser atribuído ao tabu e preconceito em relação às ISTs.

“Muitas pessoas cresceram numa época em que pouco se falava sobre doenças sexualmente transmissíveis. Antes da década de 1980, por exemplo, não existia o HIV. A ausência de campanhas educativas naquele período faz com que alguns homens de hoje ainda acreditem que isso é problema de gente jovem”, explica Ramos.

Outro ponto importante é a tendência de subestimar a vida sexual de pacientes mais velhos, sendo comum que a investigação de ISTs não faça parte dos exames de rotina solicitados. Essa lacuna não decorre de descuido, mas sim de um olhar histórico que associa o envelhecimento à abstinência.

Através de remédios como o sildenafil (Viagra) e outros estimulantes da ereção, a vida sexual a muitos homens voltou a ativa, no entanto, eles também contribuem para um aumento na exposição às ISTs.

“O uso desses medicamentos também leva ao aumento nos casos de gravidez não planejada, justamente porque muitos homens retomaram a atividade sexual sem retomar, na mesma medida, os cuidados com a prevenção. O remédio melhora a função erétil, mas não protege contra a infecção. Por isso, é essencial associar a reeducação sexual ao uso desses medicamentos”, explica Ramos.

