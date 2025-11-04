Sesi abre 300 vagas para cursos gratuitos e a distância; saiba como se inscrever

Sesi-PE fica no Recife (Foto: Arquivo)

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) abriu 300 vagas para cursos gratuitos, sendo 150 para “Relacionamento Interpessoal” e outras 150 para “A Importância do Feedback”.

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de novembro, ou enquanto houver vagas, pelo site pe.sesi.org.br, na seção “Educação Continuada”. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, acesso à internet, e-mail e conhecimentos básicos de informática.



No curso Relacionamento Interpessoal, o objetivo é fazer com que os estudantes reflitam sobre a importância das relações visando um ambiente de trabalho mais saudável. Entre os temas que serão debatidos durante as aulas estão O ambiente de trabalho e as relações; Inteligência interpessoal; Percepção: eu e o outro; Comunicação; Escuta; Assertividade; Empatia; Cordialidade; Ética; Gestão de Conflitos. A carga horária é de 12h.



Em A Importância do Feedback, o objetivo é compreender o conceito e reconhecer a importância do feedback como uma ferramenta para melhorar as relações de trabalho. No conteúdo trabalhado, estarão assuntos como Definição de Feedback; Segredo para uma boa liderança; Por que a maioria das pessoas tem dificuldade em receber feedback?; Por que é tão difícil dar um feedback?; Quando dar feedback?; O que falar para o funcionário?; Feedback como um espaço aberto. A carga horária desse curso é de 8h.



Após realizar a matrícula, o estudante terá 30 dias para terminar o curso desejado. Depois de concluir, ele deverá participar de uma avaliação na plataforma educacional e, ao atingir o mínimo de 70 pontos no exame, receberá o certificado