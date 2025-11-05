Além das ações presenciais, a campanha também contará com cartazes fixados em todos os Terminais Integrados da RMR e veiculação em backbus nas principais linhas de ônibus

Campanha combate o racismo e promove igualdade racial nos terminais de transporte da RMR (Divulgação)

O Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) e em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), lança nesta terça-feira (5), no Terminal Integrado Xambá, em Olinda, a campanha “Aqui o racismo não tem passagem: igualdade é o único destino”. A iniciativa marca o início das ações do Mês da Consciência Negra e tem como objetivo reforçar a luta contra o racismo e incentivar o respeito e a convivência igualitária nos espaços de mobilidade urbana.

As atividades da campanha acontecerão todas as quartas-feiras do mês de novembro, em diferentes Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR). As ações terão início às 6h da manhã, com abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e mini palestras voltadas a passageiros, motoristas e demais trabalhadores do sistema de transporte público. O foco é combater qualquer forma de discriminação racial e reafirmar o transporte público como um espaço de igualdade, convivência e cidadania.

Além das ações presenciais, a campanha também contará com cartazes fixados em todos os Terminais Integrados da RMR e veiculação em backbus nas principais linhas de ônibus. A ideia é fazer com que a mensagem de respeito e inclusão circule por toda a rede de transporte metropolitano, alcançando diariamente milhares de pessoas.

A iniciativa é uma realização conjunta do CTM e do MPPE, e conta com o apoio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir) e das empresas operadoras do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR.