Despejo de combustível de aviação em canal é investigado no Recife; Imagens mostram animais mortos

Imagens divulgadas em redes sociais mostram animais mortos em canal (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A Aena Brasil, administradora do Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre/Guararapes, investiga um incidente envolvendo a presença de combustível de aviação na rede de águas pluviais, na Zona sul do Recife.

A denúncia foi feita por moradores do Ibura e do Ipsep, por meio de vídeo.

Imagens divulgadas mostram animais mortos e o resgate deles sendo feito pela comunidade.

Por meio de nota divulgada nesta terça (4), a Aena Brasil disse que o caso foi registrado no sábado (1º).

A empresa disse ainda que acionou o pool de empresas responsável por gerenciar o abastecimento de aeronaves no Aeroporto do Recife para tomar providências.

“As causas do vazamento estão sendo investigadas. A Aena está à disposição das autoridades”, acrescentou.

Também por meio de nota, a Prefeitura do Recife afirmou que a Secretaria-Executiva de Controle Ambiental e Fiscalização enviou uma equipe de fiscalização ao local, no domingo (2).

“O caso está sendo apurado para a eventual adoção das medidas cabíveis”, informou.

Ainda conforme a prefeitura, o decreto municipal 30.324/2017 (que regulamenta a lei 18.211/2016), o despejo irregular de material poluente em cursos d´água é infração passível de multa que vai de R$ 200 a R$ 500 mil.