Governo anuncia construção de três delegacias no interior de Pernambuco

O edital para contratação das empresas responsáveis pela construção das delegacias de Calçado, Venturosa e São José do Egito foi publicado no Diário Oficial

O governo de Pernambuco anunciou que vai construir novas delegacias em mais três municípios pernambucanos: Calçado e Venturosa, no Agreste Meridional, além de São José do Egito, no Sertão do Pajeú.

O investimento seria em torno de R$ 5,7 milhões. Os editais para contratação das empresas que ficarão responsáveis pelas obras já foram publicados no Diário Oficial do Estado.

"Com a construção das novas delegacias em Calçado, Venturosa e São José do Egito, estamos entregando unidades modernas e planejadas para aprimorar o atendimento à sociedade e fortalecer a capacidade investigativa da Polícia Civil”. prometeu o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Segundo a SDS, as novas delegacias foram projetadas pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), a partir da escuta participativa da Polícia Civil. Os equipamentos terão xadrez, sala de reconhecimento, salas de investigação, depósito de armas e de drogas, cartório e a sala lilás, que é um espaço para atendimento humanizado e especializado às mulheres vítimas de violência.

As delegacias terão tamanho padrão, com 229,70 m² de área construída. Serão investidos R$ 2 milhões em São José do Egito, R$ 1,9 milhão em Venturosa e R$ 1,8 milhão em Calçado. "As novas delegacias vão oferecer um atendimento humanizado, com condições dignas para receber os servidores e a população, interiorizando e fortalecendo a atuação da Polícia Civil", disse o secretário titular da Sepe, Rodrigo Ribeiro.

As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e têm um prazo de quatro meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.