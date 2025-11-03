MAPE abre inscrições para novas marcas de moda autoral pernambucana até 18 de novembro

A MAPE é uma política pública do Governo de Pernambuco, executada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), que funciona como loja colaborativa desde 2021

A MAPE é uma política pública do Governo de Pernambuco, executada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), que funciona como loja colaborativa desde 2021 (Divulgação)

Até o dia 18 de novembro, estão abertas as inscrições para marcas pernambucanas que desejem ter suas peças de vestuário e acessórios comercializadas na loja de Moda Autoral de Pernambuco (MAPE). O Edital de Chamamento 14/2025, disponível no site www.adepe.pe.gov.br e no perfil @modaautoralpe no Instagram, prevê não apenas a venda, mas também a promoção e a exposição dos produtos selecionados.

A MAPE é uma política pública do Governo de Pernambuco, executada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), que funciona como loja colaborativa desde 2021. Localizada junto ao Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero do Recife, a iniciativa reúne atualmente cerca de 80 marcas locais e se consolidou como uma importante vitrine da moda autoral pernambucana.

Desde sua inauguração, o espaço já contabiliza aproximadamente 50 mil peças vendidas, gerando um faturamento superior a R$ 6,5 milhões para os empreendedores participantes. Além do impacto econômico, a MAPE promove desfiles e eventos de moda, como “A Feira das Feiras”, realizado durante a 25ª Fenearte e em edições do Festival Pernambuco Meu País, em Arcoverde e Caruaru.

“A MAPE representa o compromisso do Governo de Pernambuco, por meio da Adepe, com o fortalecimento da moda autoral como setor estratégico da economia criativa. Mais do que um espaço de comercialização, ela é uma vitrine que conecta talentos locais ao mercado, amplia oportunidades de negócios e projeta a identidade cultural pernambucana para além das nossas fronteiras”, destacou Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe.

Neste ano, a MAPE também marcou presença em importantes eventos do setor, apresentando a coleção “Azul-Pernambuco” no festival Trama Moda Pernambuco, em setembro, e participando do Festival do Jeans de Toritama, em maio.

De acordo com Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, o espaço tem se firmado como um canal estratégico para quem produz moda no Estado.

“A MAPE é uma política pública que vem se consolidando como vitrine de relevância para a produção de moda autoral em Pernambuco. Pelo Marco Zero passam pessoas de todo o Brasil e do mundo, o que amplia a visibilidade das marcas e as oportunidades de negócio”, afirmou.

O novo edital prevê a seleção de até 70 novas marcas pernambucanas. Para participar, é necessário que o empreendimento tenha CNPJ registrado em Pernambuco e desenvolva produtos de moda autoral, caracterizada por criações autênticas, atemporais e que valorizem a cultura local, dentro de uma lógica de economia circular.

A seleção ocorrerá em duas etapas: uma de habilitação jurídica e fiscal, para verificação de documentos, e outra técnica, com avaliação de curadoria especializada. O cronograma completo e os critérios de participação estão disponíveis no edital publicado pela Adepe.