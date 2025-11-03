Prefeitura do Recife anuncia homenageados do Carnaval 2026: Lenine, Carmen Virgínia e o Bloco Madeira do Rosarinho

Homenageados do Carnaval 2026 (Edson Holanda/PCR)

O Carnaval do Recife de 2026 já tem seus homenageados definidos. A Prefeitura anunciou que o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos no próximo ano, serão os grandes reverenciados da festa que celebra a cultura e a identidade recifense.

De acordo com o prefeito João Campos, a escolha reforça o compromisso da gestão em valorizar nomes e entidades que são pilares da história cultural da cidade. “Existem muitos artistas que remetem diretamente ao Carnaval do Recife, mas que, ao contrário da percepção popular, ainda não foram homenageados oficialmente, como Elba Ramalho no ano passado e Lenine esse ano. Figuras que já são parte integral da cultura da nossa cidade e que sentimos que é um dever institucional prestar esse tributo”, afirmou o gestor.

Entre os homenageados, o Madeira do Rosarinho carrega uma simbologia especial. Fundado em 1926, o bloco é um dos mais emblemáticos do carnaval pernambucano e ficou eternizado pelo hino que se tornou um grito de resistência e orgulho popular. “É um grande merecimento. Eu não estou nem acreditando. É uma alegria e também uma satisfação da comunidade, das pessoas que frequentam o clube, que ficarão muito felizes de saber que o Madeira do Rosarinho é um dos homenageados desse carnaval”, declarou Duca, representante do grupo.

O cantor Lenine, conhecido nacionalmente como um dos maiores nomes da música brasileira, também celebra a homenagem com emoção. Natural do Recife, o artista mantém forte ligação com o carnaval da cidade e é presença constante nos palcos da folia. “Eu me sinto homenageado todo ano. Sempre trago pessoas que nunca conheceram o Carnaval do Recife para viver essa experiência. Este ano será uma consagração, pois representa outro momento da minha vida”, disse o músico, que promete um show especial no Marco Zero e em outros polos.

A chef e ialorixá Carmen Virgínia completa o trio de homenageados. Além de ser referência na gastronomia afro-brasileira, ela é fundadora do Ubuntu – Encontro de Afoxés, evento que reúne agremiações religiosas na tradicional lavagem da Avenida Rio Branco. “Essa homenagem é uma vitória das mulheres de terreiro, mas também das mulheres que lutam todos os dias. Eu sou uma cozinheira, neta de merendeira, e essa conquista representa cada mulher que alimenta, cuida e resiste”, afirmou emocionada.