Primeira Caravana de Direitos 60+ do Recife garante acesso a direitos e benefícios ao público idoso da cidade

Ação pioneira reuniu diversos serviços de cidadania e saúde, garantindo atendimento e acesso a direitos para a população idosa do Recife

Caravana aconteceu nesta segunda (3) (Prefeitura do Recife )

A Prefeitura do Recife realizou, pela primeira vez, a Caravana de Direitos 60+ na manhã desta segunda-feira (3), no Parque Treze de Maio, Boa Vista. Pessoas idosas foram atendidas por 40 servidores.



Na ocasião, que contou com a presença do Ministro da Previdência Social Wolney Queiroz e do prefeito do Recife João Campos, os participantes puderam solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC); emissão de RGs e certidões de nascimento e contaram ainda com serviços de saúde e orientação jurídica.

Para o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a inclusão e o cuidado com quem mais precisa. “A Caravana de Direitos 60+ está alinhada às diretrizes da Organização das Nações Unidas, que declarou esta década como a do envelhecimento saudável. Com essa ação, reafirmamos o compromisso do Recife em liderar a implementação de políticas públicas que assegurem uma vida digna, ativa e saudável à população idosa”, afirmou ele.

O mutirão contou com uma ação voltada à orientação de pessoas idosas sobre o Benefício de Prestação Continuada, com o objetivo de ampliar o acesso à informação e garantir que o público idoso do município conheça e exerça seus direitos. Os idosos que atenderam a todos os requisitos puderam sair do mutirão com o benefício já concedido na hora. De forma eficiente e estratégica, a Prefeitura do Recife utilizou a base de dados do CadÚnico para convocar ativamente por WhatsApp os idosos que já cumprem os requisitos, aumentando a chance de concessão do benefício.

O BPC assegura o pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas idosas com 65 anos ou mais, inscritas no CadÚnico, cuja renda familiar per capita seja de até 1/4 do salário mínimo. Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência atualizado e documentos de todos os integrantes da família.

Os presentes também puderam contar com o Expresso Recife para a emissão de documentos de RG. O grupo também realizou encaminhamentos para emissões gratuitas de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Terapias integrativas foram disponibilizadas no local. Os participantes usufruíram de sessões de ventosaterapia, técnica terapêutica que utiliza copos de sucção para estimular a circulação sanguínea, aliviar dores musculares, entre outros benefícios; e auriculoterapia, método da medicina tradicional chinesa que estimula pontos específicos da orelha para promover o equilíbrio físico e emocional.

Uma equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos Margarida Alves (CRDH-MA) também marcou presença no Parque Treze de Maio. Os servidores ouviram e registraram denúncias de violações de direitos humanos dos idosos.

Além disso, agentes de direitos humanos tiraram dúvidas dos presentes sobre o programa Viva Mais Cidadania Digital, iniciativa de inclusão tecnológica, da Prefeitura do Recife, que deve formar mais 1.000 pessoas até dezembro de 2026.

Por fim, o Conselho Regional de Fonoaudiologia 4ª Região ofereceu informações e dicas para a prevenção de engasgos, enquanto a OAB-PE prestou orientações jurídicas ao público.

A ação contou com o apoio do Ministério da Previdência Social e do INSS; das Secretarias do Recife: de Assistência Social e Combate à Fome, de Saúde, e de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia; e ainda com OAB-PE, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (COMDIR) e Conselho Regional de Fonoaudiologia 4ª Região.