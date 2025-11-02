Segundo a nota enviada pela PCPE, um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime

Locutor de vaquejadas é morto a tiros em Paranatama, no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução)

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite da sexta-feira (31) no povoado Alto da Serra, Zona Rural de Paranatama, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como José Armando de Freitas Ferreira, era conhecido por atuar como locutor de vaquejadas na região.

De acordo com informações divulgadas, o crime teria acontecido em frente à Escola José Alexandre da Silva, às margens da BR-423. José Armando estava dentro de um carro quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima teria morrido no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou o registro da ocorrência e informou, por meio da 18ª Delegacia de Garanhuns, que o caso foi instaurado como homicídio consumado.

Segundo a nota enviada, um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do crime, identificar a autoria e a motivação. As investigações já foram iniciadas e seguem até a completa elucidação dos fatos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre os autores ou a motivação do homicídio.

