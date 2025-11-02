Líder do Comando Vermelho de Fortaleza é preso em Exu, Sertão de Pernambuco

"Wendel Mac" foi localizado em uma casa na Zona Rural de Exu, no Sertão do estado, em ação conjunta das polícias de Pernambuco e do Ceará

Wendel preso após ser localizado na Zona Rural de Exu (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Em uma ação conjunta das forças de segurança de Pernambuco e Ceará, foi preso em Exu, no Sertão do estado, Wendel Martins Vieira, de 27 anos, suspeito de liderar a facção criminosa Comando Vermelho em Fortaleza.

Operação foi realizada na última quinta-feira (30). Ele estava escondido em uma casa na Zona Rural de Exu quando localizado e preso

Segundo publicou o Diário do Nordeste, “Wendel Mac”, como o preso é conhecido, coordenava as ações do CV na Região Metropolitana de Fortaleza, além de ser responsável pela conexão com núcleos do grupo criminoso em outros estados.

O jornal cearense relata que existem registros criminais em nome de Wendel deste 2018, já tendo sido expedido mandado de prisão preventiva contra o suspeito pelos crimes de receptação, integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco confirma a ação:

“A Polícia Civil de Pernambuco, através da 202ª Delegacia de Exu, informa que no dia 30 de outubro, em operação conjunta com Policiais Civis do Estado do Ceará (PCCE), foi dado cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem de 27 anos. Após a aplicação das medidas administrativas, o capturado foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.”