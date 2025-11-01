Evento promovido pela Coque Connecta reúne crianças e famílias em um dia de cultura, brincadeiras e união comunitária

Coque celebra 10 anos da Festa das Formigas com solidariedade e alegria (Divulgação)

No próximo dia 2 de novembro, das 9h às 17h, a Avenida Central, em frente ao Clube Mocidade do Coque, será palco de diversão. A data marca os 10 anos da tradicional Festa das Formigas, evento comunitário promovido pela Coque Connecta, que reúne anualmente centenas de crianças e famílias do bairro do Coque e de comunidades vizinhas para um dia inteiro de brincadeiras, cultura e solidariedade.

Idealizada por Marcone Ribeiro, filho de Dona Danda, presidente da Coque Connecta, a festa ganhou o nome “Formigas” por representar o trabalho coletivo que move o evento. Assim como no formigueiro, a celebração só acontece graças ao esforço conjunto de moradores, voluntários e empreendedores locais, que se unem para oferecer um dia de alegria às crianças.

“A expectativa é de muita alegria. São 10 anos de muita luta construída. A Festa das Formigas é isso: união de todos que confiam no trabalho e ajudam”, destaca Dona Danda.

Mais do que uma comemoração, a Festa das Formigas é um ato de resistência e amor coletivo. Para Dona Danda, a iniciativa transforma o significado do feriado de Finados para as crianças do Coque.“Todo ano, no dia 2 de novembro, as crianças não precisam lembrar esse dia como de luto, mas sim como um dia de alegria, de felicidade para elas”, reforça.

Em 2024, a festa atendeu cerca de 600 crianças. Este ano, a expectativa é ainda maior: o Coque Connecta conta com cerca de 100 voluntários. A programação, gratuita e diversificada, inclui oficinas, apresentações culturais, competições e a tradicional entrega de brinquedos.

Programação da Festa das Formigas 2025

Das 9h às 11h30:

Oficina de Tie Dye com o Verdin Ateliê

Jogos educativos sobre sustentabilidade

Peça teatral O Monstro do Esgoto

Oficina de Xadrez com o projeto Promovendo Peões

Corte de cabelo com barbeiros da comunidade

Tranças e penteados com trancistas locais

Das 13h às 16h:

Recreação e brinquedos infláveis em parceria com a Secretaria de Turismo (futebol de sabão, escorrega, batalha de cotonete e piscina de bolinhas)

Das 16h às 16h30:

Competição de redação

Batalha de TikTok

Competição de canto

Às 17h:

Anúncio dos vencedores das competições

Entrega de brinquedos e sacolinhas para as crianças