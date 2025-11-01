Coque celebra 10 anos da Festa das Formigas com solidariedade e alegria
Evento promovido pela Coque Connecta reúne crianças e famílias em um dia de cultura, brincadeiras e união comunitária
Publicado: 01/11/2025 às 10:00
Coque celebra 10 anos da Festa das Formigas com solidariedade e alegria (Divulgação)
No próximo dia 2 de novembro, das 9h às 17h, a Avenida Central, em frente ao Clube Mocidade do Coque, será palco de diversão. A data marca os 10 anos da tradicional Festa das Formigas, evento comunitário promovido pela Coque Connecta, que reúne anualmente centenas de crianças e famílias do bairro do Coque e de comunidades vizinhas para um dia inteiro de brincadeiras, cultura e solidariedade.
Idealizada por Marcone Ribeiro, filho de Dona Danda, presidente da Coque Connecta, a festa ganhou o nome “Formigas” por representar o trabalho coletivo que move o evento. Assim como no formigueiro, a celebração só acontece graças ao esforço conjunto de moradores, voluntários e empreendedores locais, que se unem para oferecer um dia de alegria às crianças.
“A expectativa é de muita alegria. São 10 anos de muita luta construída. A Festa das Formigas é isso: união de todos que confiam no trabalho e ajudam”, destaca Dona Danda.
Mais do que uma comemoração, a Festa das Formigas é um ato de resistência e amor coletivo. Para Dona Danda, a iniciativa transforma o significado do feriado de Finados para as crianças do Coque.“Todo ano, no dia 2 de novembro, as crianças não precisam lembrar esse dia como de luto, mas sim como um dia de alegria, de felicidade para elas”, reforça.
Em 2024, a festa atendeu cerca de 600 crianças. Este ano, a expectativa é ainda maior: o Coque Connecta conta com cerca de 100 voluntários. A programação, gratuita e diversificada, inclui oficinas, apresentações culturais, competições e a tradicional entrega de brinquedos.
Programação da Festa das Formigas 2025
Das 9h às 11h30:
Oficina de Tie Dye com o Verdin Ateliê
Jogos educativos sobre sustentabilidade
Peça teatral O Monstro do Esgoto
Oficina de Xadrez com o projeto Promovendo Peões
Corte de cabelo com barbeiros da comunidade
Tranças e penteados com trancistas locais
Das 13h às 16h:
Recreação e brinquedos infláveis em parceria com a Secretaria de Turismo (futebol de sabão, escorrega, batalha de cotonete e piscina de bolinhas)
Das 16h às 16h30:
Competição de redação
Batalha de TikTok
Competição de canto
Às 17h:
Anúncio dos vencedores das competições
Entrega de brinquedos e sacolinhas para as crianças