Diario de Pernambuco celebra 200 anos em solenidade no Teatro de Santa Isabel

Evento marca o início das comemorações dos 200 anos do Diario de Pernambuco, símbolo da imprensa brasileira e patrimônio da memória nacional

Diario de Pernambuco celebra 200 anos com cerimônia no Teatro de Santa Isabel (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação da América Latina, comemora 200 anos de fundação na sexta-feira, 7 de novembro. O início das celebrações ocorre nesta segunda-feira (3), com uma solenidade no Teatro de Santa Isabel, no Recife, reunindo autoridades, personalidades da cultura e representantes de instituições públicas e privadas que fazem parte da trajetória do periódico.

A programação tem início às 19h, com a recepção aos convidados, seguida da execução do Hino Nacional, interpretado pela cantora Gerlane Lopes, e do Hino de Pernambuco, na voz da atriz Fabiana Pirro. Às 19h45, os mestres de cerimônia dão as boas-vindas ao público e chamam ao palco o presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico de Albuquerque Vital, que fará o discurso de abertura.

Na sequência, será exibido o documentário comemorativo do bicentenário, produzido especialmente para a ocasião, reunindo depoimentos e imagens históricas que contam a trajetória do jornal desde sua fundação em 1825. O filme traz entrevistas com o historiador George Cabral, os jornalistas Ricardo Leitão, Homero Fonseca e André Guerra, o colunista João Alberto, o pesquisador de acervos Marcos Galindo, a socióloga Tânia Ribeiro e o cineasta Kleber Mendonça Filho, entre outros.

Às 20h, tem início a entrega das homenagens aos 30 agraciados com a Moeda Comemorativa dos 200 anos do jornal. Entre os homenageados estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife João Campos, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, e o presidente do TRT6, Ruy Salathiel. Também serão reconhecidos o presidente do TRF5, Roberto Machado, o comandante militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro, os cineastas Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro, os artistas Marianna Brennand, Francisco Brennand e Lia de Itamaracá, o músico Capiba, o escritor Ariano Suassuna, a atleta Yane Marques, o cientista Silvio Meira, e os empresários João Carlos Paes Mendonça e Eduardo Monteiro.

Outros homenageados incluem nomes históricos e instituições com trajetórias centenárias, como o sociólogo Gilberto Freyre, o jornalista e ex-colunista João Alberto, o Ginásio Pernambucano (também em comemoração aos seus 200 anos), a Polícia Militar de Pernambuco, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, a Moura Dubeux, a PontesTur e a Esporte da Sorte.

Encerrando a noite, às 20h30, o cantor e compositor Lenine sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel para uma apresentação. Após o show, às 21h30, os convidados participam de um coquetel.

Para o presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico de Albuquerque VItal, é um momento de mostrar a importância do jornal, ao longo dos 200 anos. "Tudo cabe na dobra de um jornal que aprendeu a ouvir antes de contar.", declarou.

Para o superintendente do Diario de Pernambuco, Diogo Vital, é um momento de celebração. "Uma instituição só consegue atravessar a história, com dois séculos de trajetória, se mantendo relevante", disse.

"Temos muito orgulho do passado do jornal e estamos preparados ara os desafios do futuro. O Diario vai continuar crescendo”, declarou.



200 anos registrando a história de Pernambuco e do mundo

Fundado em 7 de novembro de 1825 pelo tipógrafo e jornalista Antonino José de Miranda Falcão, o Diario de Pernambuco surgiu inicialmente como uma folha de anúncios e avisos comerciais. Com o passar dos anos, consolidou-se como o principal veículo de comunicação de Pernambuco e referência nacional na história da imprensa nacional.

Ao longo de dois séculos, o jornal acompanhou e registrou acontecimentos decisivos do país, como o período imperial, a abolição da escravatura, a Proclamação da República, as revoluções pernambucanas, os movimentos sociais do século XX e as transformações políticas e culturais das últimas décadas. Em suas páginas, foi possível acompanhar o crescimento urbano do Recife, o desenvolvimento econômico do estado e o surgimento de gerações de intelectuais, artistas e líderes políticos.

Com o avanço da tecnologia e a chegada da era digital, o Diario de Pernambuco expandiu sua presença para o ambiente online, mantendo o compromisso com a informação de qualidade e a credibilidade conquistada ao longo dos anos. Hoje, o jornal traz as novas linguagens do jornalismo contemporâneo, preservando o acervo histórico que retrata a evolução de Pernambuco e do Brasil.

Atualmente, o jornal está passando por um amplo processo de curadoria e preservação digital de seu acervo histórico, em parceria com o Laboratório Liber, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A iniciativa envolve ações de restauração, digitalização e conservação de um conjunto de 2.690 volumes, dos quais cerca de 800 demandam tratamento prioritário antes de serem digitalizados.

A cooperação foi formalizada por meio de um Termo de Cooperação Técnica e Científica firmado entre o Liber-UFPE, o Diario de Pernambuco e a Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP). O objetivo é garantir a proteção e o acesso público a uma coleção iniciada no século XIX.

As discussões que originaram o projeto começaram em 2020, entre pesquisadores da universidade, e o trabalho teve início efetivo em 2022. Em 2024, a iniciativa ganhou novo impulso com uma emenda parlamentar destinada a fortalecer as ações de preservação da memória do jornal. O projeto está estruturado em três fases principais: resgate, preservação e acesso público ao acervo.