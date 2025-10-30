Investigado por crimes, Mc Poze do Rodo é convidado para se apresentar em festa da Torcida Jovem

O evento, que promete "reunir gerações e celebrar a trajetória de representatividade da maior torcida organizada do Nordeste", ocorre mesmo após o modelo de torcidas organizadas ter sido abolido oficialmente em Pernambuco desde 2020

MC Poze do Rodo é preso por suspeita de envolvimento com o tráfico. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Torcida Jovem do Sport anunciou o cantor MC Poze do Rodo como principal atração da festa que celebra os 30 anos do grupo, marcada para o dia 21 de dezembro, no Recife. O convite, no entanto, gerou polêmica, já que o artista carioca está sendo investigado por apologia ao crime e tráfico de drogas, por suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro.



O evento, que promete “reunir gerações e celebrar a trajetória de representatividade da maior torcida organizada do Nordeste”, ocorre mesmo após o modelo de torcidas organizadas ter sido abolido oficialmente em Pernambuco desde 2020, em razão de episódios de violência relacionados a confrontos entre grupos rivais.



Em comunicado nas redes sociais, a Torcida Jovem exaltou a presença do funkeiro, chamando-o de “fenômeno nacional” e “a voz das ruas”. “As comemorações dos 30 anos da Maior do Nordeste começam em grande estilo, trazendo um nome que representa o ritmo das quebradas e a voz das ruas para celebrar esse momento histórico”, diz a publicação.



Apesar das investigações em curso, o funkeiro segue em atividade e mantém agenda de shows pelo país. A festa da Torcida Jovem promete “muito som, energia e orgulho de fazer parte dessa história gigante”, segundo a organização do evento.