Suspeitos em carro roubado atropelam 2 pedestres e matam um deles em ponto de ônibus em Jaboatão

Carro capotou e atingiu duas pessoas, matando uma delas em Jaboatão (Redes Sociais )

Dois suspeitos que fugiam após roubar um carro atropelaram dois pedestres, em um ponto de ônibus, nesta quinta (30), e mataram um deles, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado na Rua Ulysses Montarroyos com a Rua Aniceto Varejão, em Piedade.

Ainda segundo a PM, uma equipe do 6º Batalhão foi acionada para atuar em um acidente com um veículo roubado.

“No local, verificou que, durante a fuga, dois suspeitos perderam o controle de Renegade, bateram em outro carro, capotaram e acertaram dois pedestres que passavam no local. Um deles morreu no local”, disse a nota. .A PM disse, ainda, que os suspeitos fugiram, tomando outro veículo de assalto.Nas redes sociais, foram publicadas imagens do veículo após o acidente. O carro estava com as rodas para o ar.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão informou que o acidente aconteceu por volta das 6h.

Agentes de trânsito foram informados que o Jeep Renegade, placa SNV2H29, se encontrava em fuga, por se tratar de um veículo roubado, quando em alta velocidade, saindo da Rua Ulisses Montarroyos veio a colidir transversalmente com a Sprinter, de placa RZH2138, atropelando em seguida dois pedestres que estavam aguardando ônibus nas proximidades.

A prefeitura disse que a pessoa ferida foi levada para o Hospital da restauração, na área central do Recife. O trânsito foi liberado no final da manhã

